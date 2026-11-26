Em entrevista ao Podcast Futebol Diario , Augusto Caldas , integrante da chapa 'Pelo Sport Todos' , liderada por Paulo Bivar, revelou que o grupo tem interesse em contar com esses atletas no próximo ano, desde que haja adequação financeira e disposição dos jogadores para retornar à Ilha do Retiro.

Dividindo o foco entre eleição e planejamento do futebol para 2027, o Sport trabalha na avaliação dos jogadores que estão emprestados a outros clubes e possuem contrato vigente com o Leão para a próxima temporada.

A análise dos contratos faz parte das discussões do comitê de transição, que reúne representantes da atual gestão e das duas chapas que disputam a eleição presidencial do clube. Além da avaliação técnica, o aspecto orçamentário será determinante para definir quais atletas poderão ser incorporados ao elenco e quais precisarão passar por uma renegociação salarial.

“Todos os atletas que têm contrato entram na mesma bolha de análise. Todos os contratos vão ser analisados e o contrato que a gente acredita e que a gente verifica que precisa renegociar, vai ser renegociado. Se o atleta já tiver um salário compatível com a Série B, não precisa de renegociação. Para isso, a gente precisa ter acesso a tudo isso e a gente está tendo acesso aos poucos”, explicou Augusto.

O dirigente também destacou que o Sport precisa preservar seus ativos, independentemente do valor investido anteriormente na contratação. Segundo ele, os jogadores que retornarem de empréstimo serão avaliados e terão a situação financeira discutida com o clube.

“A gente tem que respeitar o ativo do clube, independentemente de ter gasto muito, pouco dinheiro na época da aquisição. É ativo do clube e a gente não pode denegrir esse ativo. Então, os atletas que estiverem retornando, todos eles serão incorporados ao elenco, conversados sobre a questão financeira e a gente acredita que dá para ajustar e a gente tem interesse que eles continuem, sim”, afirmou.

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Atencio depende de adequação salarial e interesse em voltar

Uma das situações acompanhadas pelo Sport é a de Rodrigo Atencio. Contratado em janeiro de 2025, o meia-atacante argentino está emprestado ao Independiente Rivadavia até o fim desta temporada. O vínculo com o Leão, por sua vez, vai até dezembro de 2029.

Na entrevista, Augusto Caldas condicionou uma possível permanência do jogador ao interesse do próprio atleta em retornar e à possibilidade de adequação salarial à realidade financeira do clube.

“Se Atencio quiser voltar, se quiser jogar no clube, a gente verificar a questão salarial e se adequar, temos interesse que ele fique”, declarou.

Atencio soma 29 partidas pelo Independiente Rivadavia em 2026, sendo oito como titular, além de quatro assistências. No primeiro ano com a camisa rubro-negra, disputou 26 jogos, marcou três gols e deu uma assistência. O argentino também conviveu com lesões e oscilações, chegando a ficar fora de algumas relações por opção técnica.

A contratação do meia, em janeiro de 2025, foi uma das operações de maior investimento da história recente do Sport. O clube viabilizou a aquisição de 50% dos direitos econômicos do jogador por meio de um empréstimo de R$ 7 milhões, concedido por um fundo ligado à Elenko Sports.

Desde então, o Leão desembolsa mensalmente R$ 210 mil à empresa, como parte do acordo. Caso mantenha os pagamentos até o fim do contrato, o valor total destinado à agência chegará a R$ 12,6 milhões.

Gustavo Coutinho é desejado para o ataque rubro-negro

Outro nome citado por Augusto Caldas foi o de Gustavo Coutinho. O centroavante está emprestado ao Atlético-GO até 31 de dezembro de 2026 e tem contrato com o Sport até o fim de 2027. O acordo com o clube goiano prevê opção de compra de 80% dos direitos econômicos do jogador por 1,5 milhão de euros, aproximadamente R$ 9,3 milhões.

O atacante vive uma temporada de destaque pelo Dragão. São 36 partidas disputadas em 2026, com 15 gols marcados, números que ajudam a explicar o interesse manifestado pelo representante da chapa de Paulo Bivar. O Atlético-GO ainda disputa os playoffs da Série B em busca do acesso à elite nacional.

Coutinho chegou a atuar pelo Sport neste ano, participando do Campeonato Pernambucano e de uma partida da Copa do Brasil. Foram oito jogos, sete como titular, com três gols marcados.

Ao comentar a situação do centroavante, Augusto foi enfático ao defender o retorno do jogador à Ilha do Retiro.

“Coutinho, claro que sim. Onde é que a gente acha nove no Brasil hoje que faça gol? Dificílimo. Então, Coutinho fez muito gol no Atlético-GO e está brigando até agora pelo acesso. Claro que a gente quer Coutinho de volta aqui, sim. Agora, o atleta precisa querer voltar”, afirmou.

O integrante da chapa ressaltou, ainda, que a vontade dos jogadores também será considerada nas decisões para a próxima temporada.

“O atleta só joga e a gente só quer que ele jogue onde ele se sinta bem em jogar. Se esses atletas quiserem ficar no clube, tiverem realmente vontade de estar com a gente no projeto de acesso, serão bem-vindos”, completou.

Jogadores emprestados pelo Sport com contrato para 2027

Além de Atencio e Gustavo Coutinho, outros atletas emprestados pelo Sport durante a temporada possuem vínculo com o clube e podem retornar em 2027. São eles:

Carlos Alberto: emprestado ao Kalba, dos Emirados Árabes Unidos, até 31 de dezembro de 2026. Tem contrato com o Sport até dezembro de 2028.

Matheus Alexandre: cedido ao Remo até 31 de dezembro de 2026. Seu vínculo com o Leão vai até o fim de 2028.

Luciano: emprestado ao Cianorte-MT, com contrato com o Sport até abril de 2027.

Felype Gabriel: cedido ao Petrolina durante o Campeonato Pernambucano. Tem vínculo com o Rubro-negro até 30 de março de 2027.

Micael: formado na base rubro-negra, emprestado ao São José-SP até outubro de 2026. Renovou com o Sport em abril deste ano até o fim de 2027 e tem previsão de retorno para a próxima temporada.