Integrante da chapa Pelo Sport Todos , que tem Paulo Bivar como candidato à presidência, Augusto Caldas questionou os valores apresentados pelo atacante para permanecer na Ilha do Retiro.

A renovação de Perotti com o Sport é um dos principais assuntos nos bastidores das duas chapas que disputam a eleição rubro-negra.

Em entrevista ao Podcast Futebol Diario, nesta quinta-feira (26), o representante da candidatura, que, em caso de vitória nas urnas, terá um papel no Departamento de Futebol, afirmou que, de acordo com as informações recebidas pelo grupo, o centroavante estaria pedindo três vezes o salário que recebe atualmente. Para ele, a solicitação está distante da realidade financeira do clube.

“Alguma coisa estranha aconteceu nessa pedida de Perotti. Pelo que a gente tem de informação, ele está pedindo três vezes o que ele ganha hoje. Isso não é natural”, afirmou.

Chapa pretende procurar empresário de Perotti

Apesar das críticas à pedida salarial, Augusto Caldas ressaltou que gostaria de contar com o atacante na próxima temporada. O integrante da chapa também levantou a possibilidade de que os valores apresentados pelo estafe tenham sido uma estratégia para dificultar a permanência do jogador.

“A gente tem uma percepção, não sei se é verdade, porque a gente não conversou com o empresário dele ainda, é que a pedida foi para não ficar no clube”, declarou.

O representante da chapa Pelo Sport Todos também destacou as dificuldades financeiras que o Sport deverá enfrentar na disputa da Série B de 2027 e considerou incompatível o aumento solicitado pelo centroavante.

“A Série B vai ser extremamente complexa financeiramente. Você pedir três vezes o que você ganha, em tese, você está em completo desacordo com o que está acontecendo com o clube”, avaliou.

Mesmo diante do impasse, a intenção é abrir diálogo com o representante do jogador para compreender os motivos da contraproposta e avaliar a possibilidade de um acordo.

“Gostaria muito que Perotti ficasse conosco. Vamos procurar o empresário para entender o motivo da pedida e de que forma a gente pode conduzir. Esse valor que foi pedido é completamente fora da realidade”, completou.

Perotti foi artilheiro do Sport em 2026

Aos 29 anos, Perotti encerrou a temporada de 2026 como um dos principais destaques ofensivos do Sport. Emprestado pela Chapecoense, o atacante termina seu vínculo com o clube catarinense e fica livre no mercado para definir o futuro.

Ao longo do ano, o centroavante disputou 42 partidas com a camisa rubro-negra, marcou 17 gols e distribuiu cinco assistências. Foram 15 gols na Série B do Campeonato Brasileiro e outros dois na Copa do Nordeste.

Com os números, Perotti terminou a temporada como artilheiro do Sport, ao lado de Barletta.

Após a última rodada da Série B, o atacante deixou em aberto a possibilidade de renovação e declarou carinho pelo clube e pela cidade do Recife. Na ocasião, também afirmou que as partes haviam chegado a um entendimento inicial sobre os valores, mas que a atual diretoria pediu uma revisão da proposta após a perda de espaço entre os titulares.

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