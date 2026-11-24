Após meses de questionamentos sobre a situação financeira do clube, a nota divulgada pelo Leão trouxe novos elementos para a discussão sobre a aplicação dos recursos durante o período em que Yuri Romão esteve na presidência.

Após comunicar o recebimento do relatório final da investigação forense independente sobre a gestão 2023–2025 , o Sport iniciará uma nova etapa envolvendo a análise dos achados e os possíveis desdobramentos administrativos e jurídicos do caso.

O documento elaborado pela empresa Kroll, que apontou cerca de R$ 21 milhões em transações questionadas, já foi apresentado ao Conselho Fiscal e também servirá de base para a avaliação das contas do exercício de 2025 pelo Conselho Deliberativo.



A partir de agora, o caminho envolve a tramitação dentro da estrutura administrativa e política do clube, além dos encaminhamentos aos órgãos externos competentes.



Procurado pela reportagem do Diario de Pernambuco sobre os próximos passos do processo, o Sport informou que manterá o posicionamento apresentado na nota oficial e não fornecerá novos detalhes neste momento.

Segundo o clube, por se tratar de um procedimento interno, mas com possíveis consequências que ultrapassam as questões administrativas da instituição, uma manifestação mais detalhada poderia interferir no andamento das apurações.

O Sport Club do Recife informa que recebeu o relatório final da investigação forense independente conduzida pela Kroll, empresa internacional de referência em apurações corporativas, contratada pelo clube para examinar transações realizadas entre janeiro de 2023 e dezembro de 2025. O documento foi apresentado ao Conselho Fiscal e passa a subsidiar as instâncias estatutárias e, nos pontos cabíveis, as autoridades competentes. A investigação atende a uma demanda legítima da comunidade rubro-negra por transparência sobre a situação financeira do Clube. https://t.co/3Y52lJ8Wpm — Sport Club do Recife (@sportrecife) November 23, 2026

Conselho Fiscal terá primeira análise



O primeiro passo é a avaliação do Conselho Fiscal do Sport. O órgão recebeu integralmente o relatório e ficará responsável pelo exame técnico dos apontamentos apresentados pela investigação independente.

A partir desse trabalho, o Conselho Fiscal poderá subsidiar as próximas decisões relacionadas às contas do clube.

O relatório também será utilizado pelo Conselho Deliberativo no julgamento das contas referentes ao exercício de 2025, que ainda está pendente de deliberação.

O relatório da Kroll aprofunda transações específicas realizadas entre janeiro de 2023 e dezembro de 2025, enquanto o julgamento das contas envolve a avaliação do exercício financeiro. Os achados da investigação, portanto, passam a integrar os elementos disponíveis para essa análise.

Esfera judicial



Além dos procedimentos internos, o Sport informou que seus departamentos jurídico e de governança estão providenciando os encaminhamentos do relatório aos órgãos externos competentes.

Nesse caso, o documento poderá servir como ponto de partida para eventuais apurações pelas instituições responsáveis.

Caberá a essas autoridades avaliar os fatos apresentados, verificar se existem elementos que justifiquem a abertura de procedimentos investigativos e, caso necessário, aprofundar a análise sobre possíveis irregularidades.

Até o momento, o Sport não estabeleceu um prazo público para a conclusão das análises pelos conselhos ou para eventuais desdobramentos externos.

Assim, os próximos movimentos dependem do trabalho do Conselho Fiscal, da posterior apreciação do Conselho Deliberativo e dos encaminhamentos realizados pelos departamentos jurídico e de governança.