Na manifestação, Romão contestou a forma como os apontamentos foram apresentados, criticou a atual administração rubro-negra e questionou o que considera uma utilização política da estrutura institucional do clube.

A reação acontece após o Sport divulgar que a investigação identificou cerca de R$ 21 milhões em achados nas operações examinadas, envolvendo saídas de recursos sem lastro ou acima do contratado, pagamentos com problemas de regularidade e receitas devidas ao clube não localizadas. O próprio Rubro-Negro ressaltou que o montante representa uma exposição identificada sobre uma amostra de transações, e não um prejuízo líquido definitivo.

Além dos apontamentos financeiros, o comunicado do clube apresentou um panorama da situação encontrada ao término da gestão de Yuri Romão. Segundo o Sport, a administração anterior deixou R$ 75 milhões em débitos vencidos, pouco mais de R$ 40 mil em caixa, quatro folhas salariais em atraso, entre compromissos do futebol e do setor administrativo, além de contratos de fornecedores suspensos por falta de pagamento. A instituição também destacou que mais de R$ 600 milhões ingressaram em seus cofres entre 2023 e 2025.

Na nota intitulada “O Sport merece respeito. Sua história também”, o ex-dirigente demonstrou insatisfação com a divulgação do comunicado por meio dos canais oficiais do clube. Para Yuri, a atual gestão estaria utilizando a instituição para alimentar disputas políticas e atingir administrações anteriores.

“Causa perplexidade que o site institucional do Sport, canal oficial que pertence a todos os rubro-negros, tenha sido utilizado para divulgar uma nota tão irresponsável”, escreveu.

Um dos principais questionamentos apresentados por Romão diz respeito à ausência de identificação específica das operações mencionadas no comunicado. O ex-presidente argumenta que os apontamentos divulgados não apresentam contratos, pagamentos ou transações individualizadas que permitam uma contestação mais direcionada.

“A nota não aponta um único contrato, uma única operação ou um único pagamento específico. O que se tem são números e valores lançados ao público, acusações vagas e suspeitas genéricas, sem qualquer individualização que permita ao menos o exercício do direito de defesa”, afirmou.

Na sequência, Yuri resumiu sua contestação com a frase: “Quem tem fatos aponta fatos. Quem não tem, lança números”.

Ex-presidente questiona momento da divulgação e relembra gestão

Outro ponto abordado na manifestação foi o momento escolhido para a divulgação do relatório. Yuri Romão relacionou a publicação ao atual cenário político do Sport, que vive o processo eleitoral para o triênio 2027/2029, além dos resultados esportivos recentes da equipe.

“O relatório foi apresentado muito além do prazo prometido pela própria atual gestão e, convenientemente, em pleno contexto eleitoral e logo após uma sequência de insucessos esportivos”, escreveu o ex-presidente.

Na tentativa de rebater os questionamentos sobre a situação administrativa e financeira encontrada durante sua passagem pelo comando rubro-negro, Romão também relembrou o cenário que, segundo ele, recebeu ao assumir o clube. O ex-dirigente citou atrasos salariais, dificuldades para operar contas bancárias, patrimônio comprometido e problemas na estrutura contábil.

“Não recebemos um clube organizado. Recebemos um clube que precisava ser reconstruído. E foi a isso que demos início”, declarou.

Yuri também mencionou a contratação da Ernst & Young para avaliar a situação encontrada no início de sua gestão e a atuação da Alvarez & Marsal no BPO financeiro do Sport. Segundo ele, a empresa participava diretamente dos pagamentos, exigindo documentação fiscal e comprovação das operações.

O ex-presidente ainda destacou que as demonstrações financeiras do clube passaram a ser auditadas pela BDO, responsável também pela auditoria das contas da atual administração, conforme sua manifestação.

Yuri cita investimentos e questiona atual administração

Na nota, Romão também apresentou um balanço de ações realizadas durante sua passagem pela presidência. Entre os pontos mencionados estão as intervenções na Ilha do Retiro e no Centro de Treinamento, a aquisição de uma nova área para expansão do CT e a reforma da cobertura da sede social.

No futebol, o ex-presidente relembrou as conquistas de três Campeonatos Pernambucanos, o acesso à Série A e as duas finais da Copa do Nordeste alcançadas durante sua gestão.

Outro ponto levantado foi a situação dos contratos que, segundo Yuri, continuaram gerando receitas para o Sport mesmo após sua saída. Ele citou especificamente o acordo com a Baladapp, que teria permitido à atual administração antecipar R$ 40 milhões.

“É muito fácil criticar os contratos de uma gestão enquanto se está na oposição e, depois, utilizar as receitas desses mesmos contratos para honrar os compromissos do clube”, argumentou.

O ex-presidente também questionou a atuação do atual mandatário rubro-negro durante parte do período analisado pela Kroll. Segundo Romão, o atual presidente exerceu a vice-presidência de Tecnologia da Informação durante grande parte do intervalo abrangido pelo relatório, tendo responsabilidade institucional sobre a infraestrutura de gestão do clube.

Na avaliação de Yuri, esse contexto deveria ser considerado diante dos apontamentos sobre fragilidades nos controles e sistemas financeiros.

Ex-presidente cobra transparência e questiona recorte da investigação

Outro questionamento apresentado por Romão envolve o período escolhido para a investigação. O ex-presidente cobrou que a fiscalização também contemple os anos de 2021 e 2022, anteriores ao início do intervalo analisado pela Kroll.

“Que a fiscalização seja completa e isonômica, sem seletividade e sem distinção conforme o grupo político de cada um”, defendeu.

Yuri também trouxe à discussão a rescisão contratual com a empresa Imply. Segundo ele, a operação teria custado mais de R$ 10 milhões, embora o valor efetivamente devido fosse inferior a R$ 1,5 milhão. O ex-presidente cobrou que a atual administração apresente esclarecimentos sobre o caso.

Ao encerrar a manifestação, Romão afirmou que não teme auditorias ou processos de prestação de contas, mas criticou o que considera uma tentativa de transformar a fiscalização em perseguição política.

“Não temo prestação de contas nem auditoria séria. O que não aceito é converter o exercício da função de dirigente em presunção de culpa e confundir fiscalização com perseguição”, escreveu.

O relatório da Kroll foi apresentado ao Conselho Fiscal e também deverá subsidiar o Conselho Deliberativo no julgamento das contas do exercício de 2025, ainda pendente de deliberação. Paralelamente, o Sport informou que os departamentos jurídico e de governança estão providenciando os encaminhamentos aos órgãos externos competentes.

O clube também ressaltou, em seu comunicado, que a investigação forense não produz provas judiciais nem estabelece responsabilidades individuais. A eventual qualificação jurídica dos achados e a identificação de possíveis responsáveis caberão às autoridades competentes.

Confira a nota de Yuri Romão na íntegra

O SPORT MERECE RESPEITO. SUA HISTÓRIA TAMBÉM.

Causa perplexidade que o site institucional do Sport, canal oficial que pertence a todos os rubro-negros, tenha sido utilizado para divulgar uma nota tão irresponsável. Não é a primeira vez que a atual gestão se vale da estrutura do clube para personalizar disputas e atacar adversários políticos, como se a instituição pertencesse a um grupo.

A nota não aponta um único contrato, uma única operação ou um único pagamento específico. O que se tem são números e valores lançados ao público, acusações vagas e suspeitas genéricas, sem qualquer individualização que permita ao menos o exercício do direito de defesa. O propósito evidente é descredibilizar a gestão anterior e arruinar reputações. Quem tem fatos aponta fatos. Quem não tem, lança números.

Também chama atenção o momento escolhido. O relatório foi apresentado muito além do prazo prometido pela própria atual gestão e, convenientemente, em pleno contexto eleitoral e logo após uma sequência de insucessos esportivos. Fazer política com o passado é muito mais fácil, sobretudo quando faltam resultados a apresentar no presente.

Quem conhece verdadeiramente o Sport sabe o clube que recebemos. Era uma instituição praticamente sem condições de operar suas contas bancárias, com cinco folhas do administrativo em atraso, patrimônio comprometido e uma estrutura contábil muito distante do que um clube da dimensão do Sport precisava ter.

Não recebemos um clube organizado. Recebemos um clube que precisava ser reconstruído. E foi a isso que demos início.

Logo no início da gestão, contratamos a Ernst & Young para avaliar a situação encontrada, sem transformar isso em espetáculo político. A Alvarez & Marsal exerceu o BPO financeiro do clube e participava diretamente dos pagamentos, exigindo comprovações, documentação fiscal e lastro para as operações. Saímos de uma contabilidade extremamente precária para demonstrações financeiras auditadas pela BDO, a mesma empresa que até hoje audita as contas do Sport, inclusive as da atual gestão.

As contratações de atletas, as comissões e os investimentos em infraestrutura eram lastreados em instrumentos contratuais e processados no ERP TOTVS, com registros, controles internos e documentação de suporte. Não se tratava de uma gestão conduzida à margem de sistemas ou baseada em decisões informais.

E há um fato convenientemente ignorado. O atual presidente do Sport exerceu a vice-presidência de Tecnologia da Informação durante grande parte do período abrangido pelo relatório, com responsabilidade institucional sobre a infraestrutura de gestão do clube. Como se constrói, então, uma narrativa de fragilidade generalizada dos controles e sistemas sem mencionar quem respondia por eles e hoje divulga essas apurações?

Reformamos a Ilha do Retiro e o Centro de Treinamento e adquirimos e quitamos uma nova área para sua expansão. A reforma da cobertura da sede social, tantas vezes associada à atual gestão, foi contratada por nós e deixada com mais de 90% dos valores pagos, com diversas partes da estrutura já entregues ao clube. Em razão da interrupção do nosso mandato, coube à atual administração unicamente finalizá-la.

No futebol, conquistamos três Campeonatos Pernambucanos e um acesso à Série A e chegamos a duas finais da Copa do Nordeste. Geramos receitas recordes e celebramos contratos que continuaram produzindo recursos após nossa saída. O contrato com a Baladapp, firmado por nós, permitiu à atual gestão antecipar R$ 40 milhões, recursos que sustentaram as contas do clube durante todo este ano. Bastou que essa antecipação se esgotasse para que a atual gestão precisasse antecipar mais de R$ 10 milhões de receitas do próximo ano, comprometendo o futuro do clube. É muito fácil criticar os contratos de uma gestão enquanto se está na oposição e, depois, utilizar as receitas desses mesmos contratos para honrar os compromissos do clube.

Nem tudo saiu como planejávamos, sobretudo no futebol, mas existe uma distância enorme entre uma decisão que não produziu o resultado esperado e uma irregularidade. Transformar frustrações esportivas em suspeitas generalizadas é uma irresponsabilidade com todos os que já se doaram ao clube e com a própria história do Sport. E se a preocupação é de fato institucional, por que o recorte das apurações começa em 2023 e deixa de fora 2021 e 2022? Que a fiscalização seja completa e isonômica, sem seletividade e sem distinção conforme o grupo político de cada um.

Transparência foi a bandeira permanente de quem, à época, fazia oposição e hoje administra o clube. Pois que seja praticada. Até hoje a comunidade rubro-negra não foi informada de quanto custou a rescisão com a Imply. Nós sabemos a resposta. Foram mais de R$ 10 milhões, quando o valor efetivamente devido era inferior a R$ 1,5 milhão. Quem cobra transparência do passado deveria começar oferecendo a sua.

Não temo prestação de contas nem auditoria séria. O que não aceito é converter o exercício da função de dirigente em presunção de culpa e confundir fiscalização com perseguição. Não acertamos tudo, mas não fugimos de nada. Fizemos a nossa parte. Cabe agora a quem assumiu fazer a sua, sem usar o passado como justificativa permanente para os resultados do presente. O Sport é maior do que todos nós, e quem tem a honra de administrá-lo deve engrandecê-lo, não transformar sua história em uma guerra política sem fim.

Yuri Romão

Ex-presidente do Sport