A decisão colegiada, assinada pelo presidente da Comissão Eleitoral, Marcelo Farias, e pelos demais integrantes do órgão, confirma o deferimento definitivo do pedido de registro da candidatura. Com isso, foi afastada a condição suspensiva que havia sido estabelecida durante a análise da documentação.

A eleição do Sport para o triênio 2027/2029 teve uma nova atualização nesta quarta-feira (25). A Comissão Eleitoral do clube homologou, por unanimidade, o registro da Chapa 10 – Raça e Tradição, liderada por Luciano Bivar, após reconhecer o cumprimento das exigências e diligências complementares que haviam sido estabelecidas anteriormente.

O processo envolvia a necessidade de regularização de integrantes da chapa, após três candidatos terem sido considerados inelegíveis por autorizarem participação em duas candidaturas diferentes, situação vedada pelo artigo 108, inciso XII, do Estatuto do Sport. Na ocasião, a Comissão Eleitoral concedeu um prazo excepcional para que Luciano Bivar realizasse as substituições necessárias na composição do Conselho Deliberativo.

No documento divulgado nesta quarta-feira, a Comissão reconheceu a documentação apresentada pela Chapa 10, incluindo as indicações e ratificações dos candidatos destinados à composição do Conselho Deliberativo, além da regularização da situação documental apontada durante a análise dos requisitos de inscrição.

Chapas avançam para apresentação de propostas

Com a regularização das candidaturas, o processo eleitoral rubro-negro também avança para uma nova etapa, com a apresentação das propostas dos grupos que disputam o comando do clube.

A chapa liderada por Paulo Bivar, Pelo Sport Todos, tem lançamento de suas propostas previsto para esta sexta-feira (27). Já Luciano Bivar, à frente da Raça e Tradição, apresentará as ideias e os projetos de seu grupo na próxima segunda-feira (30).

A eleição definirá a presidência do Sport para o triênio 2027/2029, em um processo que acontece em meio a um cenário de debates sobre a situação financeira, administrativa e esportiva do clube.