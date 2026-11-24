A saída do jogador faz parte do processo de reformulação do grupo para o próximo ano, conduzido em meio à transição administrativa do clube. Com a eleição presidencial marcada para 12 de dezembro, representantes das duas chapas participam das discussões sobre o planejamento do futebol e as decisões envolvendo atletas com contratos próximos do fim.

O meia Carlos de Pena não permanecerá no Sport para a temporada 2027. Com contrato até o fim de novembro deste ano, o uruguaio não terá o vínculo renovado e se junta à lista de jogadores que deixarão o elenco rubro-negro após o encerramento da Série B.

Pelo Sport, Carlos de Pena disputou 38 partidas, sendo 16 como titular. Durante a passagem pela Ilha do Retiro, o meio-campista marcou cinco gols e distribuiu seis assistências.

O uruguaio se junta a outros nomes que já têm saída definida. Até o momento, o clube também não contará com o lateral-direito Claudinho, os laterais-esquerdos Edson Lucas e Raí Lopes, o volante Zé Gabriel e os atacantes Dudu Teodora, Clayson e Marlon Douglas. Os contratos desse grupo também se encerram neste fim de ano.

A reformulação ocorre enquanto o comitê de transição discute a montagem do elenco para 2027. Entre os jogadores que ainda podem permanecer estão o zagueiro Marcelo Benevenuto, os meio-campistas Patrick de Paula e Biel Fonseca, além do atacante Pedro Perotti. As situações estão entre os assuntos em análise pelos representantes das duas chapas.