Reunião financeira faz parte do processo de transição e antecede novo encontro do comitê de futebol, que discute a montagem do elenco rubro-negro

Ilha do Retiro, estádio do Sport (Rafael Vieira/FPF)

A atual gestão do Sport deve apresentar, na próxima quinta-feira (26), o panorama financeiro do clube aos representantes das duas chapas que disputam a eleição presidencial, marcada para o dia 12 de dezembro.

A reunião faz parte do processo de transição administrativa e busca ampliar o compartilhamento de informações para dar continuidade ao planejamento rubro-negro de olho na temporada 2027.

A informação foi confirmada ao Diario de Pernambuco pelo vice-presidente do Sport, Kadico Pereira. Questionado sobre a troca de informações entre o comitê de transição e os grupos políticos, o dirigente explicou que a apresentação será conduzida pelo departamento financeiro e contará com a participação das duas chapas.

O encontro acontece em meio à necessidade de avançar nas definições para a próxima temporada. Com a eleição ainda por acontecer, a atual gestão e os representantes dos grupos que podem assumir o clube buscam alinhar decisões que terão impacto direto na montagem do elenco e na estrutura do futebol para 2027.

Entre os assuntos que seguem em pauta está o futuro da comissão técnica comandada por Mariano Soso, além das renovações de contratos de atletas que encerram vínculo ao fim deste ano. Nesse cenário, o atacante Pedro Perotti é um dos casos do elenco que ganham força nos bastidores.

A situação do setor defensivo também exige atenção. Marcelo Ajul e Habrãao passaram por cirurgias e devem ficar afastados por meses.

A nova reunião do comitê de futebol, prevista para depois da apresentação financeira, deve dar sequência às conversas sobre o planejamento esportivo.

A intenção é permitir que as decisões relacionadas ao próximo ano sejam discutidas com a participação dos representantes das duas chapas, considerando o impacto que terão sobre a futura gestão.

O pleito será o primeiro realizado sob o novo modelo administrativo, aprovado com a mudança do estatuto em 2024, e terá duas chapas na disputa: chapa 10 - Raça e Tradição, liderada por Luciano Bivar, e chapa 20 - Pelo Sport Todos, encabeçada por Paulo Bivar.