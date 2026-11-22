Obras estão na reta final no Salão Social da Ilha do Retiro; iniciativa busca aproximar torcedores da história do clube e gerar novas receitas

Projeto do Memorial do Sport (Divulgação )

O Sport está nos preparativos finais para inaugurar um novo Memorial na Ilha do Retiro. Com abertura prevista para o dia 3 de dezembro, o espaço será dedicado à preservação e à valorização da história rubro-negra, reunindo conquistas, personagens e momentos que marcaram os 121 anos de trajetória do clube.

A estrutura será instalada em uma área do Salão Social que era pouco utilizada e vai ampliar a atual sala de troféus, mantida pelo Sport desde 1970. A proposta é oferecer aos torcedores e visitantes uma experiência mais ampla e interativa, com um percurso que contará a história da instituição desde sua fundação, em 1905.

Entre os principais destaques do acervo estarão as 46 taças do Campeonato Pernambucano, os três títulos da Copa do Nordeste, o troféu do Campeonato Brasileiro de 1987 e a taça da Copa do Brasil de 2008. O Memorial também contemplará a trajetória do Sport em outras modalidades esportivas e diferentes manifestações culturais ligadas à instituição.

As obras estão em andamento e a previsão do clube é concluir as intervenções até a primeira semana de dezembro. O projeto foi desenvolvido em conjunto pelos departamentos de Marketing e de Memória Histórica e Cultura, que também marca o início de uma nova estrutura institucional voltada à preservação do patrimônio rubro-negro.

Departamento de memória

A criação do Memorial representa também o marco inicial do Departamento de Memória Histórica e Cultura do Sport, cuja estrutura foi aprovada por unanimidade na última reunião do Conselho Deliberativo. A iniciativa pretende ampliar o trabalho de preservação para além da exposição de troféus e documentos.

De acordo com o supervisor de Acervo e Pesquisa do departamento, Rodriggo Leopoldino, a estrutura será organizada em três pilares: Centro de Memória e Documentação, Comissões de Pesquisa e Projetos de Base e Ações Culturais. A proposta é transformar a memória do clube em um instrumento permanente de valorização institucional e construção do futuro.

O presidente do Sport, Matheus Souto Maior, destacou a importância da iniciativa tanto para a preservação da história quanto para a aproximação com a torcida. Segundo o dirigente, o espaço também poderá gerar novas receitas para o clube por meio das visitações e proporcionar aos rubro-negros uma experiência de contato com a trajetória da instituição.

Já o CEO Felipe Ximenes ressaltou a importância de valorizar o passado das agremiações esportivas em meio ao avanço da tecnologia. Para ele, o Memorial será um marco na implantação do departamento e no trabalho de preservação da identidade do Sport.