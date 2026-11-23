Relatório apresentado ao Conselho Fiscal reúne achados em operações financeiras de 2023 a 2025; ex-presidente afirma que jamais teve envolvimento com irregularidades

Yuri Romão, presidente do Sport (Paulo Paiva/ Sport)

O Sport comunicou, na noite desta segunda-feira (23), que recebeu relatório final da investigação forense independente sobre transações realizadas durante a gestão 2023–2025, período em que Yuri Romão esteve à frente da presidência do clube.

Consideradas apenas as operações examinadas, os achados somam cerca de R$ 21 milhões em valores nominais, envolvendo saídas de recursos sem lastro ou acima do contratado, pagamentos com problemas de regularidade e receitas devidas ao clube que não foram localizadas.

O próprio Sport ressalta, contudo, que o montante representa uma exposição apurada sobre uma amostra de transações, e não um prejuízo líquido definitivo. A quantificação final dependerá de apurações posteriores.

Em contato com a reportagem do Diario, Yuri Romão se manifestou sobre a divulgação do documento e afirmou estar tranquilo em relação às possíveis irregularidades apontadas. O ex-presidente também informou que pretende solicitar uma análise do material aos seus advogados antes de apresentar um posicionamento mais detalhado.

"Deixo claro que estou muito tranquilo e que jamais tive intimidade com qualquer coisa errada. Amanhã eu vou pedir para os nossos advogados analisarem o material, caso estejam disponíveis, para, no momento oportuno, nos pronunciarmos", declarou.

A investigação foi conduzida pela Kroll, empresa internacional especializada em apurações corporativas, contratada pelo Sport para examinar transações realizadas entre janeiro de 2023 e dezembro de 2025. O documento foi apresentado ao Conselho Fiscal e, segundo o clube, servirá de subsídio para as instâncias estatutárias e, nos pontos cabíveis, para os órgãos externos competentes.



O Sport Club do Recife informa que recebeu o relatório final da investigação forense independente conduzida pela Kroll, empresa internacional de referência em apurações corporativas, contratada pelo clube para examinar transações realizadas entre janeiro de 2023 e dezembro de 2025. O documento foi apresentado ao Conselho Fiscal e passa a subsidiar as instâncias estatutárias e, nos pontos cabíveis, as autoridades competentes. A investigação atende a uma demanda legítima da comunidade rubro-negra por transparência sobre a situação financeira do Clube. https://t.co/3Y52lJ8Wpm — Sport Club do Recife (@sportrecife) November 23, 2026

Relatório aponta diferentes tipos de irregularidades



Entre os principais pontos identificados pela investigação estão pagamentos sem lastro documental, operações envolvendo pessoas e empresas relacionadas à gestão anterior, irregularidades na representação de profissionais do futebol e disparidades entre valores pagos e aqueles previstos em contrato ou parâmetros de mercado.

Um dos dados destacados pelo Sport é que mais de 60% das transações analisadas não apresentavam documentação comprobatória, como recibos, notas fiscais e instrumentos contratuais. O relatório também identificou situações em que recursos foram destinados sem comprovação da contraprestação ou com documentos divergentes dos registros contábeis.

Outro ponto mencionado envolve operações de crédito e pagamentos com partes relacionadas à administração anterior, realizados sem as salvaguardas consideradas usuais de governança e prevenção de conflitos de interesses.

A investigação também encontrou intermediações na contratação de atletas e integrantes de comissões técnicas sem os registros exigidos pelas normas desportivas ou conduzidas por agentes sem o devido cadastro.

Além disso, foram apontadas confissões de dívida e obrigações relevantes assumidas sem documentação adequada, incluindo situações de sobreposição de garantias sobre as mesmas receitas futuras.

O relatório ainda destacou fragilidades nos mecanismos de controle interno do clube. Segundo a nota, uma parcela expressiva dos documentos solicitados não foi localizada, enquanto registros do sistema financeiro teriam sido excluídos sem justificativa, circunstâncias que limitaram a conclusão da apuração.



Sport relata cenário financeiro ao fim da gestão



Na nota divulgada, o Sport também apresentou um panorama da situação financeira encontrada ao término da administração 2023–2025. De acordo com o clube, a gestão deixou R$ 75 milhões em débitos vencidos, pouco mais de R$ 40 mil em caixa, quatro folhas salariais em atraso, entre compromissos do futebol e do setor administrativo, além de contratos com fornecedores suspensos por falta de pagamento.

O clube ressaltou que o cenário foi registrado mesmo após a entrada de mais de R$ 600 milhões nos cofres rubro-negros ao longo dos três anos. O contraste entre as receitas recebidas e a situação financeira encontrada motivou cobranças de associados, conselheiros e torcedores por uma investigação independente sobre a aplicação dos recursos.

O Sport também fez questão de esclarecer a natureza do trabalho realizado pela Kroll. Diferentemente de uma auditoria contábil convencional, a investigação forense se concentrou em um conjunto específico de transações e contratos selecionados pela relevância ou pelas dúvidas levantadas, utilizando análise documental, cruzamento de dados, entrevistas e consulta a fontes públicas.

A instituição ressaltou que o relatório não representa uma prova judicial nem estabelece conclusões jurídicas ou responsabilidades individuais. A eventual qualificação legal dos achados, assim como a identificação de possíveis responsáveis, caberá às autoridades competentes, respeitando o contraditório e a ampla defesa.



Material será encaminhado às instâncias do clube



Com a conclusão do trabalho, o relatório foi integralmente compartilhado com o Conselho Fiscal, responsável pelo exame técnico das contas. O material também deverá subsidiar o Conselho Deliberativo no julgamento das contas referentes ao exercício de 2025, que ainda está pendente de deliberação.

Paralelamente, os departamentos jurídico e de governança do Sport estão providenciando os encaminhamentos aos órgãos externos competentes. O clube afirmou que deverá colaborar com eventuais investigações e apurações conduzidas pelas instituições responsáveis.

Yuri Romão esteve à frente do Sport inicialmente como vice-presidente e foi eleito presidente para o biênio 2023–2024, com 96,5% dos votos válidos. Em dezembro de 2024, foi reeleito para o mandato 2025–2026, com 82,67% dos votos. No entanto, em meio à pressão política e aos resultados esportivos da temporada, apresentou carta de renúncia no fim de novembro de 2025, oficializando sua saída do comando rubro-negro em dezembro daquele ano.