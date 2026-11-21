Enquanto sete jogadores deixarão o clube, Benevenuto, Patrick de Paula, Biel e Perotti estão entre os nomes avaliados para renovação; auxiliar Sued Lima seguirá na equipe

Clayson em ação pelo Sport (Rafael Vieira/DP Foto )

O Sport começou a definir os primeiros movimentos para a montagem do elenco da próxima temporada. Em reunião do comitê de transição realizada na quinta-feira (19), ficou acertada a saída de sete jogadores que fizeram parte da campanha rubro-negra na Série B do Campeonato Brasileiro de 2026. Sem alcançar o principal objetivo do ano, o acesso à elite nacional, o clube não renovará os contratos dos atletas, que se encerram no fim de novembro.

A lista conta com o lateral-direito Claudinho, os laterais-esquerdos Edson Lucas e Raí Lopes, o volante Zé Gabriel e os atacantes Dudu Teodora, Clayson e Marlon Douglas. Os jogadores já foram comunicados sobre a decisão e não permanecerão no Sport em 2027. Agora, resta a publicação das respectivas rescisões no Boletim Informativo Diário (BID) da CBF para oficializar as saídas.

Entre os nomes, Edson Lucas tem uma situação contratual diferente dos demais: o lateral está vinculado à Ferroviária, de Araraquara, e não pertence definitivamente ao Sport.

Números dos jogadores na temporada

Marlon Douglas foi quem mais entrou em campo entre os atletas que deixarão o clube, com 38 partidas, um gol e três assistências. Clayson disputou 33 jogos, marcou duas vezes e deu três assistências, enquanto Zé Gabriel participou de 41 partidas ao longo da temporada.

Edson Lucas somou 23 jogos e uma assistência. Claudinho, por sua vez, esteve em campo em 15 oportunidades, com um gol e uma assistência. Raí Lopes disputou oito partidas, enquanto Dudu Teodora participou de nove jogos.

Benevenuto, Patrick de Paula e Biel e Perotti estão em pauta para renovação

O comitê de transição também discutiu a situação de jogadores que têm contrato até o fim de novembro e podem permanecer no clube. Entre os nomes citados estão o zagueiro Marcelo Benevenuto, os volantes Patrick de Paula e Biel Fonseca, além do centroavante Perotti.

Benevenuto passou a ser tratado como uma prioridade diante das lesões de Marcelo Ajul e Habrãao, que precisarão passar por procedimentos cirúrgicos após os problemas físicos sofridos na última rodada da Série B, contra o Goiás. A definição sobre possíveis renovações envolve as duas chapas que disputam a eleição rubro-negra.

Sued Lima seguirá no Sport em 2027

Outra decisão tomada no encontro foi a permanência do auxiliar técnico Sued Lima. Com contrato válido até o fim deste ano, o profissional teve sua continuidade aprovada pelas duas chapas que participam do processo de transição.

Contratado em abril de 2026, Sued teve participação nos bastidores do futebol rubro-negro ao longo da temporada, auxiliando os trabalhos das comissões técnicas de Márcio Goiano, Gilmar Dal Pozzo e Mariano Soso.