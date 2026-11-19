Departamento médico rubro-negro confirmou os procedimentos cirúrgicos após traumas na partida contra o Goiás, última rodada da Série B

Marcelo Ajul e Habraão, zagueiros do Sport (Paulo Paiva/SCR)

O Sport informou que os zagueiros Marcelo Ajul e Habraão serão submetidos a procedimentos cirúrgicos após sofrerem lesões durante a partida contra o Goiás, pela 38ª rodada da Série B do Campeonato Brasileiro.

De acordo com comunicado divulgado pelo departamento médico rubro-negro, Ajul passará por uma cirurgia no tornozelo direito, enquanto Habraão será submetido a um procedimento no pé esquerdo.

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Além da situação médica, os jogadores vivem cenários contratuais distintos no clube. Marcelo Ajul renovou seu vínculo em agosto e tem contrato com o Sport até dezembro de 2028. Já Habraão tem vínculo válido até o fim de 2026, sem renovação anunciada até o momento.

Os dois atletas continuarão sendo acompanhados pelo Núcleo de Saúde e Performance do Sport durante o processo de recuperação, até que estejam aptos a retornar aos gramados. O clube não informou detalhes sobre os prazos de recuperação.

Confira na íntegra o comunicado do Sport

O Departamento Médico do Sport Club do Recife comunica que os atletas Marcelo Ajul e Habraão serão submetidos a procedimentos cirúrgicos em tornozelo direito e em pé esquerdo, respectivamente, após traumas sofridos na 38ª rodada do Campeonato Brasileiro da série B contra o Goiás.

Os atletas seguirão sendo acompanhados pelo Núcleo de Saúde e Performance do Sport até o retorno aos gramados.