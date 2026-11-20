Gustavo Dubeux entra na chapa de Paulo Bivar para as eleições do Sport
Dubeux assume o lugar de Eduardo Monteiro no Conselho de Administração da Chapa 20, intitulada Pelo Sport Todos
Publicado: 20/11/2026 às 15:58
Gustavo Dubeux (Rafael Vieira/DP Foto)
A chapa Pelo Sport Todos (20), que tem Paulo Bivar como candidato à presidência do Sport, passou por uma mudança em sua composição para as eleições rubro-negras. Gustavo Dubeux assumiu o lugar de Eduardo Monteiro no Conselho de Administração da candidatura.
Com a alteração, Dubeux passa a integrar o grupo que disputará o comando do clube no triênio 2027–2029. A chapa é uma das duas que concorrem no pleito marcado para o dia 12 de dezembro, quando os sócios escolherão os integrantes da nova estrutura administrativa do Sport.
A entrada de Gustavo Dubeux modifica a composição do Conselho de Administração, mas mantém Paulo Bivar como candidato à presidência e Leonardo Vasconcelos como vice-presidente. Augusto Caldas e Rodrigo Abreu também seguem na formação do grupo.
Veja a composição atualizada da Chapa 20
Conselho de Administração
Presidente: Paulo Bivar
Vice-presidente: Leonardo Vasconcelos
Membro: Gustavo Dubeux
Membro: Augusto Caldas
Membro: Rodrigo Abreu
Conselho Deliberativo
Presidente: Severino Otávio
Vice-presidente: Marcos Cabral
Primeiro secretário: Rodrigo Matos Assunção
Segundo secretário: Bruno Demery Bezerra Leite de Carvalho Rodrigues
A Chapa 20, intitulada Pelo Sport Todos, disputa a eleição contra a Chapa 10, Raça e Tradição, liderada por Luciano Bivar.