Dubeux assume o lugar de Eduardo Monteiro no Conselho de Administração da Chapa 20, intitulada Pelo Sport Todos

Gustavo Dubeux (Rafael Vieira/DP Foto)

A chapa Pelo Sport Todos (20), que tem Paulo Bivar como candidato à presidência do Sport, passou por uma mudança em sua composição para as eleições rubro-negras. Gustavo Dubeux assumiu o lugar de Eduardo Monteiro no Conselho de Administração da candidatura.

Com a alteração, Dubeux passa a integrar o grupo que disputará o comando do clube no triênio 2027–2029. A chapa é uma das duas que concorrem no pleito marcado para o dia 12 de dezembro, quando os sócios escolherão os integrantes da nova estrutura administrativa do Sport.

A entrada de Gustavo Dubeux modifica a composição do Conselho de Administração, mas mantém Paulo Bivar como candidato à presidência e Leonardo Vasconcelos como vice-presidente. Augusto Caldas e Rodrigo Abreu também seguem na formação do grupo.

Veja a composição atualizada da Chapa 20

Conselho de Administração

Presidente: Paulo Bivar

Vice-presidente: Leonardo Vasconcelos

Membro: Gustavo Dubeux

Membro: Augusto Caldas

Membro: Rodrigo Abreu

Conselho Deliberativo

Presidente: Severino Otávio

Vice-presidente: Marcos Cabral

Primeiro secretário: Rodrigo Matos Assunção

Segundo secretário: Bruno Demery Bezerra Leite de Carvalho Rodrigues

A Chapa 20, intitulada Pelo Sport Todos, disputa a eleição contra a Chapa 10, Raça e Tradição, liderada por Luciano Bivar.