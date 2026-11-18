Posse do novo presidente do Sport, Matheus Souto Maior. (Foto: Rafael Vieira/DP Foto)

Após as tentativas sem sucesso de unificar as chapas e antecipar as eleições do Sport, o presidente Matheus Souto Maior apresentou uma nova proposta para o processo sucessório do clube. Desta vez, a intenção é adiantar a posse da próxima gestão rubro-negra para o dia 15 de dezembro, apenas três dias depois da votação, marcada para 12 de dezembro.

A informação foi divulgada inicialmente pelo ge e confirmada pela reportagem do Diario de Pernambuco. O pedido foi protocolado nesta quarta-feira (18) junto ao Conselho Deliberativo e encaminhado também à Comissão Eleitoral. A proposta ainda depende da análise dos órgãos responsáveis para ser aprovada.

Inicialmente, a posse dos vencedores do pleito estava prevista para 5 de janeiro de 2027. Caso a solicitação seja aceita, a nova gestão assumirá o comando do Sport ainda em dezembro, antecipando em 21 dias a transição administrativa.

A iniciativa da atual diretoria busca evitar que os futuros dirigentes enfrentem dificuldades semelhantes às encontradas pela gestão de Matheus Souto Maior no fim de 2025, eleita em eleição suplementar.

A preocupação envolve, principalmente, o planejamento do futebol rubro-negro. Com o calendário de 2027 começando já em janeiro, a antecipação da posse permitiria que os novos dirigentes tivessem mais tempo para organizar o orçamento, avaliar a situação financeira, definir a formação do elenco e tomar decisões sobre contratações, renovações e saídas de jogadores.

O cenário ganha ainda mais importância diante do novo modelo administrativo do Sport, que será colocado em prática pela primeira vez após a eleição. O pleito escolherá os integrantes do Conselho de Administração e do Conselho Deliberativo para o triênio 2027-2029.

A votação segue marcada para 12 de dezembro, com duas chapas na disputa: Raça e Tradição, liderada por Luciano Bivar, e Pelo Sport Todos, encabeçada por Paulo Bivar.