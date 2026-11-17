Iniciativa contou com a participação de 20 escolas municipais de João Alfredo, Barra de Guabiraba e Ipojuca durante a partida contra o Goiás

Programa Torcedor Nota 10 em jogo do Sport na Ilha do Retiro (Igor Cysneiros/SCR)

O Sport realizou a sexta edição do programa Torcedor Nota 10 durante a partida contra o Goiás, no último sábado (14), na Ilha do Retiro. A iniciativa reuniu cerca de 1.300 estudantes de 20 unidades de ensino da rede municipal de três cidades pernambucanas: João Alfredo, Barra de Guabiraba e Ipojuca.

A delegação contou com representantes de 11 escolas de João Alfredo, sete de Ipojuca e duas de Barra de Guabiraba. O projeto tem como objetivo incentivar a educação por meio do esporte e aproximar crianças e adolescentes do clube, utilizando a experiência de acompanhar uma partida no estádio como forma de reconhecimento pelo desempenho escolar.

De acordo com Vanessa Lima, diretora de inclusão do Sport, a iniciativa busca reforçar o papel social do clube e estimular a formação dos jovens.

“O Torcedor Nota 10 é um programa pioneiro em todo o Brasil ao vincular diretamente o desempenho escolar à experiência de vivenciar o estádio. Para o Sport, abrir as portas da Ilha do Retiro para esses estudantes é reafirmar o nosso papel transformador na sociedade, mostrando que o futebol é uma ferramenta potente de inclusão, cidadania e incentivo aos estudos”, afirmou.

Coordenador do programa e diretor executivo de comunicação do clube, Diego Pérez também destacou a adesão dos municípios e a quantidade de estudantes envolvidos nesta edição.

“Chegar à sexta edição reunindo 1.300 pessoas de 20 escolas diferentes mostra a força e a credibilidade que o projeto conquistou junto aos municípios. A energia que essas crianças e adolescentes trazem para a Ilha do Retiro é contagiante e transforma a atmosfera do estádio. É muito gratificante ver o brilho nos olhos de cada estudante vivendo esse momento”, declarou.

Para parte dos participantes, a atividade também proporcionou o primeiro contato presencial com a Ilha do Retiro. Estudante de 14 anos, Everton Henrique contou que acompanhava os jogos do Sport pela televisão e celebrou a oportunidade de conhecer o estádio.

“Eu sempre acompanhei os jogos pela televisão, mas estar aqui dentro da Ilha do Retiro pela primeira vez é uma sensação diferente de tudo. É a realização de um sonho poder ver o estádio de perto junto com os meus colegas de escola”, relatou.

Já Artur Felipe, de 11 anos, ressaltou a experiência de acompanhar a partida ao lado dos amigos e o incentivo para manter a dedicação aos estudos.

“Está sendo um dia muito especial para mim. Conhecer a Ilha do Retiro, sentir a torcida e estar aqui com os meus amigos é algo que eu nunca vou esquecer. Dá ainda mais vontade de estudar e tirar notas boas para participar de novo”, afirmou.