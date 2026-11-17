Luciano Bivar, Mariano Soso e Paulo Bivar (Marcelo Camargo/Agência Brasil, Paulo Paiva/SCR e Rafael Vieira/DP Foto)

A permanência de Mariano Soso no comando técnico do Sport para a temporada de 2027 ainda é uma incógnita e aparece como um dos temas que precisarão ser avaliados pela próxima gestão rubro-negra.

Em meio à disputa eleitoral pelo comando do clube, os candidatos Luciano Bivar, da Chapa 10 – Raça e Tradição, e Paulo Bivar, da Chapa 20 – Pelo Sport Todos, evitaram antecipar uma decisão sobre o treinador, mas apresentaram pontos de vista sobre o assunto.

Em entrevistas, os candidatos destacaram a necessidade de conhecer a realidade financeira e administrativa do Sport antes de definir o planejamento do futebol.

O contrato de Mariano Soso com o Sport se encerra em 30 de novembro deste ano. Após o encerramento da Série B, o treinador deixou aberta a possibilidade de permanecer na Ilha do Retiro e afirmou que já havia iniciado um planejamento interno, mas ressaltou que uma eventual continuidade dependeria de um acordo e também seria influenciada pelo processo eleitoral.

A situação do argentino também está entre os assuntos que podem ser discutidos pelo comitê de transição formado pela atual diretoria. O grupo reúne integrantes da gestão em exercício e representantes das duas chapas que disputam a eleição, com o objetivo de encaminhar decisões relacionadas ao futebol para 2027.

Paulo Bivar vê necessidade de conhecer cenário do clube

Em entrevista ao Fórum Esportivo, da Rádio Jornal, Paulo Bivar evitou avaliar a possibilidade de renovação de Soso. O candidato da Chapa 20 afirmou que a falta de acesso às informações financeiras e administrativas do Sport impede, neste momento, uma definição sobre o treinador ou qualquer outro nome para o departamento de futebol.

“Acho que infelizmente eu não posso dizer. A gente ainda não tem acesso ao orçamento do clube, a gente tem situações financeiras extremamente preocupantes... É muito difícil a gente especular e falar qualquer coisa sobre o futebol, falar qualquer nome porque a gente está completamente no escuro do que acontece dentro do Sport”, declarou.

O dirigente também ressaltou que pretende compreender o ambiente interno do clube antes de tomar qualquer decisão. Segundo ele, a avaliação sobre o trabalho de um treinador não deve se limitar aos resultados em campo ou à percepção da torcida.

“Não tenho nem como dizer isso, precisamos ter acesso a muito mais de informação. Eu não sei qual que é a percepção de vestiário. Uma coisa é a percepção do torcedor. Eu não vou ser leviano de falar de um nome de um treinador, de um executivo sem poder ter certeza que a coisa está assinada”, afirmou.

Questionado especificamente sobre o desempenho de Soso na Série B, Paulo considerou interessante o trabalho apresentado pelo argentino, mas ponderou que é necessário analisar o contexto da temporada e o rendimento coletivo da equipe. O candidato também afirmou que ainda não teve contato direto com o técnico.

“Eu acho interessante, mas é difícil avaliar o trabalho do treinador isoladamente e desconsiderar como se o treinador fosse incrível e o resultado de campo fosse exclusivo de quem? Do elenco? Então a gente tem que ter calma. Não conheço Soso, nunca conversei com ele. Algumas coisas a gente precisa sentar, conversar e entender”, disse.

Paulo ainda citou a necessidade de ouvir os profissionais que atualmente trabalham no futebol rubro-negro. De acordo com o candidato, membros como Bruno Reis e Leonardo Cruz serão fontes importantes para compreender o ambiente do departamento e a situação do treinador.

“A gente vai depender das informações de pessoas que hoje tocam o futebol do clube, que é o Bruno Reis e Leonardo Cruz, e a gente vai ter que confiar na palavra deles, de dizer se Soso de fato quer ficar, qual é o clima. Ele acabou de perder uma mãe, para quem trabalha no ramo do futebol acaba sendo um pouco mais normal do que para outras pessoas, entender o interesse dele de continuar no Brasil, se ele está com estrutura familiar para isso”, completou.

Luciano Bivar condiciona decisão à situação financeira

Também entrevistado, desta vez no programa Momento Esportivo, da Rádio Clube, Luciano Bivar seguiu uma linha de cautela ao tratar da permanência de Mariano Soso. O candidato da Chapa 10 destacou que a próxima administração precisará avaliar as condições financeiras do Sport antes de decidir sobre a continuidade do argentino ou a contratação de outro profissional.

“Tudo é tão relativo. Estar especulando aqui é muito ruim. Mas, primeiro, a gente tem dinheiro para pagar Mariano Soso, se tem dinheiro para pagar qualquer outro treinador. Tudo depende do caixa que a gente vai encontrar no clube, quais são as receitas vencidas. Tudo isso tem que ser considerado. Quer dizer, um clube de futebol, uma administração, não é um brinquedo. É uma responsabilidade profissional de todos, os que administram e os que servem”, afirmou.

Ao ser questionado se o desempenho de Soso na Série B justificaria uma renovação, Luciano defendeu uma avaliação mais ampla antes de qualquer decisão. O dirigente afirmou que a próxima gestão não deve promover mudanças de forma precipitada, mas também fez críticas à campanha rubro-negra na competição.

“Você tem que ver o mercado, tem que ver o que está acontecendo, tem que ver tudo isso. A gente não pode, do dia para a noite, fazer terra arrasada, não. A gente tem que examinar exatamente como é que estão as coisas. Futebol realmente foi um fiasco. A gente pronunciava isso desde o primeiro mês, foi mal entendido. Quer dizer, você vê nossos pronunciamentos, já diz por si só muita coisa”, declarou.

Futuro do futebol será discutido no comitê de transição

A definição sobre o comando técnico para 2027 ficará entre as decisões importantes da próxima administração. Com o contrato de Soso próximo do encerramento e sem a renovação automática prevista para o acesso, o Sport precisará avaliar se mantém o argentino ou busca outro nome para iniciar a próxima temporada.

A atual diretoria criou um comitê de transição justamente para encaminhar decisões que não podem esperar a posse da nova gestão, incluindo renovações, dispensas e contratações. A eleição do clube está marcada para 12 de dezembro, das 8h às 18h. A Chapa 10, de Luciano Bivar, disputa o pleito contra a Chapa 20, encabeçada por Paulo Bivar, para comandar o Sport no triênio 2027-2029.