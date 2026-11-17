Candidato da Chapa 10 defende que a atual gestão apenas repasse informações sobre o elenco e deixe as decisões para a próxima administração.

Na análise de Bivar, a atual conjuntura política apresenta fragilidades (Foto: Michel Jesus/Câmara dos Deputados)

Candidato à presidência do Sport pela Chapa 10 – "Raça e Tradição", Luciano Bivar se posicionou contra a formação de um comitê de transição para discutir decisões do futebol rubro-negro antes da definição das eleições do clube.

Em entrevista ao programa Momento Esportivo, da Rádio Clube, apresentado por Jorge Soares, o dirigente questionou a participação de representantes das duas chapas no grupo enquanto o pleito ainda não foi realizado.

O comitê foi criado pela atual gestão para discutir decisões relacionadas ao planejamento do futebol para 2027.

A iniciativa reúne integrantes da diretoria que comanda o clube, como o vice-presidente Kadico Pereira, o executivo de futebol Ítalo Rodrigues e o gerente Hudson Santos, além de representantes das duas chapas que disputam a eleição: a Chapa 10, de Luciano Bivar, e a Chapa 20, de Paulo Bivar.

A proposta da atual diretoria é antecipar discussões sobre renovações, dispensas e contratações, considerando que boa parte dos contratos do elenco se encerra no fim de novembro. A intenção é envolver os grupos que podem assumir o clube em 2027 nas decisões que terão impacto sobre a próxima temporada.

Luciano, no entanto, entende que a participação das chapas nesse processo deveria ocorrer apenas após a realização da eleição e a definição do vencedor.

“Como é que você vai fazer transição sem você ter havido a eleição? Eu acho que primeiro tem que ter o registro da chapa para depois ter o comitê de transição. Como é que você vai dar palpite se você não sabe nem se vai ser a chapa eleita? Então, é meio sem entender isso, eu confesso que eu não entendo”, afirmou.

O candidato também defendeu que a atual gestão evite realizar contratações antes da definição do novo comando rubro-negro. Para ele, a condução do futebol neste período deve se concentrar em organizar e disponibilizar informações sobre o elenco, sem antecipar decisões que caberão à próxima administração.

“Hoje qualquer pessoa pode colocar uma chapa, colocar os nomes que quiser e de repente querer trazer, ressuscitar Maradona, Pelé e não sei o que, não faz sentido. Eu acho que tem que ser coisas bem objetivas, bem definidas. Eu acho que o papel que faz a situação, que é a gestão atual que preside o clube, é não fazer nenhuma contratação. Eu acho que isso já é um grande avanço”, declarou.

Informações sobre o elenco

Apesar de questionar a criação do comitê neste momento, Luciano Bivar afirmou que pretende receber informações sobre a situação contratual dos jogadores do Sport. O dirigente disse ter solicitado ao grupo ligado ao futebol de sua candidatura um levantamento dos atletas que seguem com vínculo e daqueles cujos contratos estão próximos do encerramento.

“O que eu pedi é que depois ocorrido o registro da chapa, que mande pelo menos pra gente saber quais são os atletas que estão vigentes, os atletas que vão ter o contrato encerrado agora ou em um tempo breve, pra gente saber até onde vai o interesse em conversar”, explicou.

Na avaliação do candidato, o repasse dessas informações pela atual diretoria seria suficiente neste momento, sem a necessidade de formalizar um comitê de transição. Ele acrescentou que as conversas sobre o planejamento do futebol poderão ocorrer com um departamento técnico a ser estruturado pela futura gestão.

“Isso basta a direção entregar isso a nós, não precisa ter um comitê de transição. (...) Não precisa necessariamente ter um, esse comitê de transição seria exatamente após o registro da chapa e com a sua respectiva vitória. Então, isso sim, aí a gente tem que tomar conhecimento de tudo que está acontecendo no clube”, concluiu.

Eleição do Sport

A eleição do Sport está marcada para o dia 12 de dezembro, das 8h às 18h. Duas chapas estão na disputa pelo comando do clube no triênio 2027-2029. A Chapa 10 – Raça e Tradição tem Luciano Bivar como candidato à presidência do Conselho de Administração, com Isaac Vasconcelos como vice. Já a Chapa 20 – Pelo Sport Todos é encabeçada por Paulo Bivar, que tem Leonardo Vasconcelos como candidato a vice-presidente.

O pleito será o primeiro realizado sob o novo modelo de gestão do clube, estabelecido após mudanças no estatuto em 2024. Os eleitos para o Conselho de Administração terão mandato de três anos e também participarão da escolha dos integrantes do Conselho Deliberativo.