Candidato à presidência pela Chapa 20 sustenta cumprimento do novo estatuto e evolução da governança para atrair investidores

Paulo Bivar, candidato à presidência do Sport (Francisco Silva/Acervo DP)

Candidato à presidência do Sport pela Chapa 20 – Pelo Sport Todos, Paulo Bivar afirmou que pretende trabalhar para deixar o clube preparado para uma eventual transformação em Sociedade Anônima do Futebol (SAF), caso seja eleito para o triênio 2027/2029.

Em entrevista ao programa Fórum Esportivo, da Rádio Jornal, o dirigente destacou que o processo exige mudanças na governança rubro-negra e também depende do interesse de investidores.

Ao abordar o tema, Paulo ressaltou que a criação de uma SAF não depende exclusivamente de uma decisão interna do clube. Na avaliação do candidato, é necessário organizar a estrutura administrativa e financeira do Sport para torná-lo atrativo ao mercado e, assim, despertar o interesse de grupos dispostos a investir.

“A gente vai trabalhar para que o Sport esteja preparado para uma SAF. Acho que o torcedor precisa entender que uma SAF não é uma decisão exclusiva do clube”, afirmou.

Novo estatuto como caminho para a governança



Paulo Bivar também destacou a intenção de cumprir integralmente o novo estatuto do Sport. Para o candidato, as regras estabelecidas representam um passo importante na evolução da governança rubro-negra e podem contribuir para preparar a instituição para receber investimentos.

“A gente pretende trabalhar em cima do novo estatuto. Vamos cumprir o novo estatuto à risca porque a gente entende que é um passo importante para a evolução da governança do clube, que permite ser um atrativo para investidores, um modelo SAF. Você precisa, além de organizar a casa, ser atrativo e algum investidor precisa querer pôr dinheiro no seu clube”, declarou.

O dirigente ainda explicou como enxerga a divisão de responsabilidades em uma eventual SAF. Na estrutura mencionada por Paulo, o grupo investidor teria participação na gestão executiva da empresa, com um CEO, enquanto o Conselho de Administração representaria os sócios estatutários e a associação do Sport, exercendo funções de acompanhamento e suporte estratégico.

“Numa SAF, a gente teria o CEO da SAF, que é do grupo de investidores, e o Conselho de Administração seria o papel dos sócios estatutários, o papel da associação do Sport, papel de monitoramento e suporte executivo estratégico para a SAF”, explicou.



Eleição do Sport



Paulo Bivar encabeça a Chapa 20 – Pelo Sport Todos, que tem Leonardo Vasconcelos como candidato a vice-presidente do Conselho de Administração. O grupo disputa a eleição com a Chapa 10 – Raça e Tradição, liderada por Luciano Bivar, que tem Isaac Vasconcelos como candidato a vice.

A votação está marcada para 12 de dezembro, das 8h às 18h, e definirá a gestão do Sport para o triênio 2027/2029. O pleito será o primeiro realizado sob o novo modelo de governança estabelecido após a reforma do estatuto do clube, em 2024.