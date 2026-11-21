Votação está marcada para 12 de dezembro e definirá os responsáveis pela gestão rubro-negra no triênio 2027-2029; disputa terá Luciano Bivar e Paulo Bivar

Ilha do Retiro, estádio do Sport (Rafael Vieira/FPF)

O Sport se prepara para uma eleição que marcará uma nova etapa na estrutura administrativa do clube. No dia 12 de dezembro, os sócios rubro-negros irão às urnas para escolher os representantes responsáveis pela gestão no triênio 2027-2029.

O pleito será o primeiro realizado sob o novo modelo administrativo, aprovado com a mudança do estatuto em 2024, e terá duas chapas na disputa: chapa 10 - Raça e Tradição, liderada por Luciano Bivar, e chapa 20 - Pelo Sport Todos, encabeçada por Paulo Bivar.

Inicialmente, cerca de 6.700 associados estão aptos a participar do processo, número que ainda poderá sofrer alterações até a data da eleição.

Além da escolha dos nomes que estarão à frente do clube nos próximos três anos, a votação representa uma mudança importante na forma de administração do Sport. Em vez de eleger um presidente executivo, os associados escolherão um Conselho de Administração, que passará a conduzir a gestão rubro-negra.

Entenda como funcionará o processo eleitoral.

Quando será a eleição do Sport?

A eleição está marcada para o dia 12 de dezembro, das 8h às 18h. A primeira convocação da Assembleia Geral Ordinária está prevista para as 7h30, enquanto a segunda ocorrerá às 7h45.

A votação definirá os representantes do clube para o triênio 2027-2029. Atualmente, a posse dos eleitos está prevista para 5 de janeiro.

Quem poderá votar?

Para participar da eleição, o associado precisa ter, no mínimo, dois anos de vínculo com o quadro social do Sport, considerando o tempo acumulado desde a entrada no clube. Esse período pode ser contínuo ou alternado, ou seja, os intervalos em que o sócio esteve vinculado à instituição podem ser somados. Também é necessário ter pelo menos 18 anos de idade no dia da votação.

Outro critério é estar em dia com as mensalidades. Para votar em 12 de dezembro, também será necessário quitar as mensalidades de outubro e novembro de 2026.

O clube ainda estabeleceu uma regra específica para os associados que cancelaram seus planos e aderiram a um novo durante a transição do sistema de gestão, entre janeiro e março de 2026. Nesses casos, o tempo de vínculo do plano anterior será somado ao atual, desde que o período anterior esteja adimplente.

Para comprovar a regularidade, será necessário pagar as mensalidades a partir da data de adesão ao novo plano até novembro de 2026.

O que muda com o novo modelo administrativo?

A eleição de dezembro será a primeira do Sport sob o formato aprovado na reforma do estatuto, em 2024. A principal mudança está na estrutura de comando do clube: em vez de um presidente executivo, os sócios elegerão um Conselho de Administração.

O colegiado será formado por cinco integrantes: um presidente, um vice-presidente e três conselheiros. O grupo terá mandato de três anos e será responsável pela administração do clube durante o triênio 2027-2029.

A alteração representa uma mudança na estrutura de gestão rubro-negra, que deixa de concentrar a condução executiva em uma única figura e passa a contar com um conselho formado por cinco representantes eleitos.

O que será escolhido pelos associados?

Além dos cinco integrantes do Conselho de Administração, a eleição também definirá a nova composição do Conselho Deliberativo.

Os associados irão escolher o presidente e o vice-presidente do órgão, o primeiro e o segundo secretários, além dos conselheiros titulares e suplentes.

Conforme previsto no edital, o Conselho Deliberativo terá 150 vagas para membros titulares, já incluídos os 17 integrantes natos, e outras 50 vagas para suplentes. Assim como os demais cargos, os mandatos corresponderão ao período de 2027 a 2029.

Quais são as chapas que disputam a eleição?

O pleito terá duas chapas concorrentes. A Chapa 10, Raça e Tradição, é liderada por Luciano Bivar, enquanto a Chapa 20, Pelo Sport Todos, tem Paulo Bivar como candidato à presidência do Conselho de Administração. Será o terceiro ano consecutivo em que a eleição rubro-negra contará com mais de uma chapa.

Chapa 10 — Raça e Tradição

Presidente do Conselho de Administração: Luciano Bivar

Vice-presidente do Conselho de Administração: Isaac Vasconcelos

Membro do Conselho de Administração: Gerado Carvalho

Membro do Conselho de Administração: José Antônio Neto

Membro do Conselho de Administração: Tiago Petribú

Presidente do Conselho Deliberativo: Gustavo Oiticica

Vice-presidente do Conselho Deliberativo: Francisco de Albuquerque Melo Dantas

Primeiro secretário do Conselho Deliberativo: José Carlos de Souza

Segundo secretário do Conselho Deliberativo: Marco Batista Cavalcanti

Chapa 20 — Pelo Sport Todos

Presidente do Conselho de Administração: Paulo Bivar

Vice-presidente do Conselho de Administração: Leonardo Vasconcelos

Membro do Conselho de Administração: Augusto Caldas

Membro do Conselho de Administração: Eduardo Monteiro

Membro do Conselho de Administração: Rodrigo Abreu

Presidente do Conselho Deliberativo: Severino Otávio

Vice-presidente do Conselho Deliberativo: Marcos Cabral

Primeiro secretário do Conselho Deliberativo: Rodrigo Matos Assunção

Segundo secretário do Conselho Deliberativo: Bruno Demery Bezerra Leite de Carvalho Rodrigues

Quem organiza o processo eleitoral?

A organização da eleição ficará sob responsabilidade de uma comissão presidida por Marcelo Augusto Leal de Farias. Também integram o grupo Francisco de Queiroz Bezerra Cavalcanti, Leonardo Santana da Silva Coelho, Roberto de Acioli Roma e Ricardo José Varjal Carneiro Leão.