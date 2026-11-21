Eleições do Sport: veja como será o pleito e entenda o novo modelo administrativo do clube
Votação está marcada para 12 de dezembro e definirá os responsáveis pela gestão rubro-negra no triênio 2027-2029; disputa terá Luciano Bivar e Paulo Bivar
Publicado: 21/11/2026 às 08:00
Ilha do Retiro, estádio do Sport (Rafael Vieira/FPF)
O Sport se prepara para uma eleição que marcará uma nova etapa na estrutura administrativa do clube. No dia 12 de dezembro, os sócios rubro-negros irão às urnas para escolher os representantes responsáveis pela gestão no triênio 2027-2029.
O pleito será o primeiro realizado sob o novo modelo administrativo, aprovado com a mudança do estatuto em 2024, e terá duas chapas na disputa: chapa 10 - Raça e Tradição, liderada por Luciano Bivar, e chapa 20 - Pelo Sport Todos, encabeçada por Paulo Bivar.
Inicialmente, cerca de 6.700 associados estão aptos a participar do processo, número que ainda poderá sofrer alterações até a data da eleição.
Além da escolha dos nomes que estarão à frente do clube nos próximos três anos, a votação representa uma mudança importante na forma de administração do Sport. Em vez de eleger um presidente executivo, os associados escolherão um Conselho de Administração, que passará a conduzir a gestão rubro-negra.
Entenda como funcionará o processo eleitoral.
Quando será a eleição do Sport?
A eleição está marcada para o dia 12 de dezembro, das 8h às 18h. A primeira convocação da Assembleia Geral Ordinária está prevista para as 7h30, enquanto a segunda ocorrerá às 7h45.
A votação definirá os representantes do clube para o triênio 2027-2029. Atualmente, a posse dos eleitos está prevista para 5 de janeiro.
Quem poderá votar?
Para participar da eleição, o associado precisa ter, no mínimo, dois anos de vínculo com o quadro social do Sport, considerando o tempo acumulado desde a entrada no clube. Esse período pode ser contínuo ou alternado, ou seja, os intervalos em que o sócio esteve vinculado à instituição podem ser somados. Também é necessário ter pelo menos 18 anos de idade no dia da votação.
Outro critério é estar em dia com as mensalidades. Para votar em 12 de dezembro, também será necessário quitar as mensalidades de outubro e novembro de 2026.
O clube ainda estabeleceu uma regra específica para os associados que cancelaram seus planos e aderiram a um novo durante a transição do sistema de gestão, entre janeiro e março de 2026. Nesses casos, o tempo de vínculo do plano anterior será somado ao atual, desde que o período anterior esteja adimplente.
Para comprovar a regularidade, será necessário pagar as mensalidades a partir da data de adesão ao novo plano até novembro de 2026.
O que muda com o novo modelo administrativo?
A eleição de dezembro será a primeira do Sport sob o formato aprovado na reforma do estatuto, em 2024. A principal mudança está na estrutura de comando do clube: em vez de um presidente executivo, os sócios elegerão um Conselho de Administração.
O colegiado será formado por cinco integrantes: um presidente, um vice-presidente e três conselheiros. O grupo terá mandato de três anos e será responsável pela administração do clube durante o triênio 2027-2029.
A alteração representa uma mudança na estrutura de gestão rubro-negra, que deixa de concentrar a condução executiva em uma única figura e passa a contar com um conselho formado por cinco representantes eleitos.
O que será escolhido pelos associados?
Além dos cinco integrantes do Conselho de Administração, a eleição também definirá a nova composição do Conselho Deliberativo.
Os associados irão escolher o presidente e o vice-presidente do órgão, o primeiro e o segundo secretários, além dos conselheiros titulares e suplentes.
Conforme previsto no edital, o Conselho Deliberativo terá 150 vagas para membros titulares, já incluídos os 17 integrantes natos, e outras 50 vagas para suplentes. Assim como os demais cargos, os mandatos corresponderão ao período de 2027 a 2029.
Quais são as chapas que disputam a eleição?
O pleito terá duas chapas concorrentes. A Chapa 10, Raça e Tradição, é liderada por Luciano Bivar, enquanto a Chapa 20, Pelo Sport Todos, tem Paulo Bivar como candidato à presidência do Conselho de Administração. Será o terceiro ano consecutivo em que a eleição rubro-negra contará com mais de uma chapa.
Chapa 10 — Raça e Tradição
Presidente do Conselho de Administração: Luciano Bivar
Vice-presidente do Conselho de Administração: Isaac Vasconcelos
Membro do Conselho de Administração: Gerado Carvalho
Membro do Conselho de Administração: José Antônio Neto
Membro do Conselho de Administração: Tiago Petribú
Presidente do Conselho Deliberativo: Gustavo Oiticica
Vice-presidente do Conselho Deliberativo: Francisco de Albuquerque Melo Dantas
Primeiro secretário do Conselho Deliberativo: José Carlos de Souza
Segundo secretário do Conselho Deliberativo: Marco Batista Cavalcanti
Chapa 20 — Pelo Sport Todos
Presidente do Conselho de Administração: Paulo Bivar
Vice-presidente do Conselho de Administração: Leonardo Vasconcelos
Membro do Conselho de Administração: Augusto Caldas
Membro do Conselho de Administração: Eduardo Monteiro
Membro do Conselho de Administração: Rodrigo Abreu
Presidente do Conselho Deliberativo: Severino Otávio
Vice-presidente do Conselho Deliberativo: Marcos Cabral
Primeiro secretário do Conselho Deliberativo: Rodrigo Matos Assunção
Segundo secretário do Conselho Deliberativo: Bruno Demery Bezerra Leite de Carvalho Rodrigues
Quem organiza o processo eleitoral?
A organização da eleição ficará sob responsabilidade de uma comissão presidida por Marcelo Augusto Leal de Farias. Também integram o grupo Francisco de Queiroz Bezerra Cavalcanti, Leonardo Santana da Silva Coelho, Roberto de Acioli Roma e Ricardo José Varjal Carneiro Leão.