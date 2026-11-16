Grupo será responsável por decisões iniciais do futebol e contará com integrantes da atual gestão e representantes das duas chapas que disputam a eleição

Executivo de futebol Ítalo Rodrigues, vice-presidente Kadico Pereira, gerente de futebol Hudson Santos (Paulo Paiva/SCR)

Em meio ao processo eleitoral que definirá os rumos administrativos do Sport para o triênio 2027-2029, o clube começa a organizar o planejamento do futebol para a próxima temporada. Para isso, a atual gestão rubro-negra está formando um comitê de transição, que ficará responsável por discutir e encaminhar as primeiras decisões do departamento para 2027.



A informação foi divulgada inicialmente pelo ge e confirmada pelo vice-presidente do Sport, Kadico Pereira, ao Diario de Pernambuco.



A iniciativa busca reunir integrantes da atual administração e representantes das duas chapas que concorrem ao pleito rubro-negro. Pela gestão atual, estão confirmados Kadico Pereira, o executivo de futebol Ítalo Rodrigues e o gerente de futebol Hudson Santos.

Também serão incluídos representantes da Chapa 10 — "Raça e Tradição", que tem Luciano Bivar como candidato à presidência, e da Chapa 20 — "Pelo Sport Todos", encabeçada por Paulo Bivar.

A formação do grupo tem como objetivo permitir que decisões importantes para a montagem do elenco e a organização do departamento de futebol sejam discutidas em conjunto, considerando que terão impacto direto na próxima temporada. Entre as prioridades estão a definição sobre a permanência ou não do técnico Mariano Soso e a situação de jogadores do grupo que encerrou a Série B de 2026, como o atacante Pedro Perotti.

Em entrevista ao Diario de Pernambuco, Kadico Pereira explicou que a necessidade de antecipar as discussões está relacionada ao encerramento de diversos vínculos contratuais no fim deste mês.

Com isso, o clube precisa encaminhar questões envolvendo renovações, dispensas e possíveis contratações antes mesmo da definição do novo presidente.

"A gente está criando esse comitê do futebol porque algumas decisões precisam ser tomadas de imediato. A grande maioria dos contratos acaba dia 30 de novembro, então tem a questão de renovações, dispensas, contratações e algumas coisas não podem esperar", explicou.

O vice-presidente também destacou que a participação dos representantes das duas chapas é uma forma de dividir as responsabilidades sobre decisões que serão herdadas pela próxima administração. A intenção é evitar que a atual gestão tome isoladamente medidas que terão reflexos em um período no qual já não estará à frente do clube.

"A gente acha correto, como essas decisões vão impactar o ano de 2027, a gente acha por justiça que ela seja tomada com os representantes que irão estar no clube no ano que vem. A gente não acha justo só a gente tomar essas decisões, já que a gente não vai estar na gestão em 2027. Então, por isso a gente criou esse comitê do futebol para que algumas decisões sejam tomadas", completou.

Sport utilizou comitê de transição para 2026

A criação de um grupo para organizar a passagem administrativa não é novidade no Sport. Antes de assumir o clube para a temporada de 2026, a atual gestão, que chegou ao poder por meio de uma eleição complementar, também contou com um comitê de transição para conduzir os primeiros encaminhamentos do departamento de futebol.

Agora, o movimento acontece em um cenário eleitoral, com duas chapas na disputa pelo comando rubro-negro no triênio. A eleição está marcada para o dia 12 de dezembro e definirá a composição da próxima administração.