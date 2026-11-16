Com o fim da temporada, Leão inicia planejamento para o próximo ano em meio ao processo eleitoral

Equipe do Sport em jogo da Série B 2026 (Rafael Vieira/DP Foto)

Com o encerramento da temporada de 2026, o Sport começa a voltar as atenções para a montagem do elenco que disputará o próximo ano. Em meio ao processo eleitoral, marcado para 12 de dezembro, o clube terá uma série de decisões a tomar sobre o futuro do departamento de futebol.

Entre elas estão a permanência de jogadores, possíveis renovações, saídas e o aproveitamento de atletas que estão emprestados a outras equipes.

A formação de um comitê de transição, com integrantes da atual gestão e representantes das duas chapas que disputam a eleição, deverá ajudar a encaminhar essas questões. O grupo terá pela frente um cenário de contratos com diferentes prazos de validade, além de nomes que ainda dependem de definição para saber se permanecerão na Ilha do Retiro em 2027.

Um dos primeiros movimentos já foi oficializado. O lateral-direito Claudinho teve a rescisão contratual registrada no Boletim Informativo Diário (BID) da CBF nesta segunda-feira (16) e se tornou o primeiro jogador a deixar oficialmente o clube após o encerramento da temporada. O atleta retorna ao Vitória.

Confira o panorama do elenco rubro-negro para 2027:

GOLEIROS

Thiago Couto e Brenno possuem vínculo com o Sport até dezembro de 2027 e têm permanência assegurada contratualmente para a próxima temporada.



Já Denis vive uma situação diferente. Sem atuar há três anos e ainda integrado ao departamento médico, o goleiro deverá ter o contrato novamente prorrogado por questões legais.

Adriano, por sua vez, será emprestado ao Sergipe até o fim da Série D do Campeonato Brasileiro de 2027.

LATERAIS

Augusto Pucci, na direita, e Felipinho, na esquerda, têm contrato até o fim de 2027.

A situação de Claudinho já foi definida. O lateral-direito teve a rescisão registrada no BID nesta segunda-feira (16) e retorna ao Vitória. Já Raí Lopes, que assinou contrato até novembro de 2026, não deve seguir no Sport.

ZAGUEIROS

Marcelo Ajul, formado nas categorias de base do clube, tem contrato vigente para a próxima temporada. O defensor renovou seu vínculo em agosto e agora tem compromisso com o Leão até dezembro de 2028.

Marcelo Benevenuto, Habraão e Kayky Almeida, por outro lado, encerram seus contratos em 2026. Com isso, a composição da defesa para o próximo ano dependerá de decisões sobre possíveis renovações e contratações.

VOLANTES

Willian Oliveira tem contrato até dezembro de 2027, enquanto Fernando Sobral possui vínculo até dezembro de 2028. São os dois nomes da posição com compromissos válidos para a próxima temporada.

Patrick de Paula e Biel, que também estão entre os jogadores cujas situações deverão ser discutidas pelo comitê de transição, têm contratos com encerramento previsto para novembro. O mesmo acontece com Zé Gabriel, Fábio Matheus e Murilo

MEIAS

Diego Hernández é o único meia com contrato até dezembro de 2027. Carlos de Pena, por sua vez, tem vínculo até novembro de 2026 e também aparece entre os nomes que poderão ser avaliados pela próxima gestão.

Um caso que merece atenção especial é o de Juan Alano. O meia possui contrato inicial até 28 de fevereiro de 2027, com previsão de renovação automática até 31 de dezembro do mesmo ano e, posteriormente, até o fim de 2028.

ATACANTES

Barletta possui o vínculo mais longo entre os jogadores do atual elenco. Contratado em julho deste ano, o atleta tem contrato até julho de 2029.

Kervin Andrade também tem compromisso para 2027, com vínculo até 30 de junho. Neto Pessoa, por sua vez, possui contrato até dezembro do próximo ano.

A situação de Pedro Perotti é uma das prioridades do comitê de transição. O atacante tem vínculo até novembro de 2026 e deixou em aberto a possibilidade de renovar com o Sport para a próxima temporada. Após a vitória sobre o Goiás, no último sábado (14), o jogador falou sobre as conversas com a diretoria e não descartou a permanência.

Clayson, Marlon Douglas e Dudu Teodora têm contratos com encerramento previsto para novembro.

MARIANO SOSO

Além das situações envolvendo os jogadores, a permanência do técnico Mariano Soso é uma das principais questões para o planejamento do Sport em 2027. O treinador tem contrato até 30 de novembro de 2026 e ainda não possui vínculo garantido para a próxima temporada.

O acordo firmado entre as partes previa uma cláusula de renovação automática em caso de acesso à Série A do Campeonato Brasileiro, objetivo que não foi alcançado pelo Leão. Dessa forma, a continuidade do argentino dependerá de uma nova negociação.

Após a partida contra o Goiás, Soso deixou em aberto a possibilidade de permanecer no comando rubro-negro. O treinador afirmou que já começou a planejar internamente a próxima temporada, mas ressaltou que a decisão depende de um entendimento entre as partes e também do cenário político do clube, que passará por uma eleição em dezembro.

A definição sobre o comando técnico deverá estar entre os primeiros assuntos discutidos pelo comitê de transição.

JOGADORES EMPRESTADOS

O Sport também precisará avaliar a situação de jogadores que foram cedidos a outras equipes. Alguns deles têm contratos mais longos com o Leão e podem retornar à Ilha do Retiro, enquanto outros possuem opções de compra previstas nos acordos de empréstimo.

O atacante Gustavo Coutinho está emprestado ao Atlético-GO até 31 de dezembro de 2026 e tem contrato com o Sport até o fim de 2027. O acordo prevê opção de compra de 80% dos direitos econômicos por 1,5 milhão de euros (aproximadamente R$ 9,3 milhões).

Outro nome é o do meia-atacante Rodrigo Atencio, que está no Independiente Rivadavia, da Argentina. O jogador tem vínculo com o Sport até dezembro de 2029 e foi cedido ao clube argentino até o fim deste ano.

O atacante Carlos Alberto, emprestado ao Kalba, dos Emirados Árabes Unidos, também tem contrato com o Leão até dezembro de 2028. O empréstimo vai até 31 de dezembro de 2026.

Na lateral direita, Matheus Alexandre está cedido ao Remo até 31 de dezembro. O vínculo do atleta com o Sport vai até o fim de 2028.

O volante Luciano, emprestado ao Cianorte-MT, possui contrato com o Leão até abril de 2027.

Já o zagueiro Felype Gabriel está cedido ao Petrolina durante o período do Campeonato Pernambucano, com vínculo firmado até 30 de março de 2027.

Há também casos em que o retorno não deve acontecer por causa do encerramento dos contratos. O zagueiro Ramon Menezes, que passou a temporada emprestado ao Goiás, tem vínculo com o Sport até dezembro de 2026. O mesmo acontece com o volante Pedro Martins, que atuou pelo Brusque em parte da temporada. Os dois não devem retornar ao elenco rubro-negro.

Por outro lado, o atacante Micael tem previsão de retorno em 2027. O prata da casa renovou contrato com o Sport em abril deste ano até o fim da próxima temporada e, em julho, foi emprestado ao São José-SP até outubro.