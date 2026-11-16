Cria da base do Leão, jogador de 23 anos fez três jogos no Pernambucano de 2026 e defenderá clube sergipano em 2027

Adriano, goleiro do Sport (Paulo Paiva/SCR)

O Sport anunciou, nesta segunda-feira (16), o empréstimo do goleiro Adriano ao Sergipe até o fim da Série D do Campeonato Brasileiro de 2027.

Cria da base do Leão, o jogador disputará, além da competição nacional, o Campeonato Sergipano, a Copa do Nordeste e a Copa do Brasil.

Com isso, até o momento, o Rubro-Negro seguirá com Thiago Couto, titular em 2026, e Brenno para a posição.

Números de Adriano no Sport

No clube desde 2018, quando chegou para defender a equipe Sub-15, Adriano fez três jogos no Campeonato Pernambucano de 2026, que terminou com o título do Sport.

Além disso, foi campeão estadual nas categorias Sub-17, em 2019, e Sub-20, em 2022.

Na Série B de 2026, não entrou em campo, mas esteve entre os relacionados em diversas partidas.

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