Atual diretoria de futebol apresentará os termos aos grupos que disputam o próximo triênio antes de dar continuidade às negociações

Pedro Perotti, centroavante do Sport (Rafael Vieira/DP Foto)

O Sport recebeu uma contraproposta do centroavante Pedro Perotti e de seu estafe durante as conversas para um possível novo contrato visando à temporada de 2027. A proposta prevê um aumento salarial e a extensão do vínculo por mais de uma temporada.

Em meio ao processo eleitoral do clube, a atual diretoria de futebol pretende apresentar os termos às duas chapas que disputam o próximo triênio antes de dar continuidade à negociação.

A informação foi divulgada inicialmente pelo repórter Felipe Luna e confirmada pelo Diario de Pernambuco em contato com membros da diretoria rubro-negra.

Os integrantes da atual gestão que participam do comitê de transição ficarão responsáveis por encaminhar o assunto aos representantes das candidaturas.

A proposta será entregue aos grupos que concorrem à presidência do Sport, para que avaliem a possibilidade de seguir com as tratativas. Caso haja concordância das duas chapas, a atual diretoria dará andamento à negociação para tentar concretizar a renovação do centroavante.

A situação contratual de Perotti ganhou destaque após o próprio jogador deixar em aberto a possibilidade de permanecer na Ilha do Retiro.

O atacante afirmou que o Sport demonstrou interesse em sua renovação desde sua chegada e que as partes chegaram a um entendimento inicial sobre os valores. No entanto, segundo o centroavante, as conversas perderam força após uma mudança de cenário ao longo da temporada.

Números de Perotti pelo Sport

Pedro Perotti encerrou sua primeira temporada com a camisa rubro-negra como um dos principais nomes do setor ofensivo. Ao todo, foram 42 partidas disputadas, 17 gols marcados e duas assistências.

Dos gols anotados, 15 foram na Série B do Campeonato Brasileiro. Com o desempenho, o atacante terminou a temporada como artilheiro do elenco do Sport, ao lado de Barletta.