Série B 2026: Sport tem pior colocação de sua história nos pontos corridos

Em temporada frustrante na competição nacional, Leão encerrou a campanha na nona posição, com 58 pontos

Elenco do Sport no último jogo da Série B de 2026 (Paulo Paiva/SCR)

O Sport encerrou a Série B do Campeonato Brasileiro de 2026 com uma marca negativa na história do clube. Ao terminar a competição na nona colocação, com 58 pontos, o Leão registrou sua pior posição desde a implementação do atual formato da Segundona, disputado por pontos corridos e com 20 equipes.

A frustrante campanha rubro-negra chegou ao fim no último sábado (14), quando o time venceu o Goiás por 3 a 0, na Ilha do Retiro, pela última rodada. Apesar do resultado positivo, o Sport já não tinha chances matemáticas de alcançar uma vaga nos playoffs e, consequentemente, de disputar o acesso à Série A.

Além da pior colocação histórica, a equipe também terminou com sua terceira menor pontuação no atual formato da competição. Com 58 pontos, o Rubro-Negro superou apenas as campanhas de 2022, quando somou 57 pontos, e de 2010, temporada em que conquistou 56.

Temporada marcada por mudanças no comando técnico

Outro fator que marcou a campanha do Sport foi a instabilidade no comando técnico. Ao longo da temporada, o clube teve quatro treinadores diferentes, sem conseguir encontrar uma sequência de resultados que permitisse brigar pelo acesso.

O ano começou com Roger Silva, que conquistou o Campeonato Pernambucano, mas acabou demitido logo na primeira rodada da Série B. O treinador também esteve à frente da equipe na eliminação para o Athletic, pela Copa do Brasil.

Na sequência, Márcio Goiano assumiu interinamente e acabou efetivado no cargo. A passagem, entretanto, também terminou com uma demissão. Gilmar Dal Pozzo foi o escolhido para substituí-lo, mas não conseguiu permanecer por muito tempo no comando rubro-negro.

Nas últimas 12 rodadas da competição, o Sport foi dirigido pelo argentino Mariano Soso, que encerrou a participação na Segundona com a vitória sobre o Goiás. O resultado, porém, não foi suficiente para apagar a campanha abaixo das expectativas.

Veja as campanhas do Sport na Série B dos pontos corridos