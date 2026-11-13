Ouvidos pelo Diario de Pernambuco, profissionais da gestão passada explicam protocolo cirúrgico do clube e afirmam que goleiro teve alta médica após testes

Caso Denis: antigo departamento médico do Sport rebate acusações e nega falha nas cirurgias. (Foto: Rafael Bandeira / SCR.)

O caso Denis segue tendo reverberações dentro e fora do Sport. Após coletiva concedida pelo goleiro nessa quinta-feira (12), o Diario de Pernambuco ouviu integrantes do Departamento Médico (DM) à época, que pediram para não serem identificados, para esclarecer questões levantadas pelo atleta.

Segundo apuração da reportagem, o problema que Denis sofre no quadril não estaria ligado ao uso das muletas durante a recuperação das cirurgias no joelho. O goleiro fará seu sexto procedimento cirúrgico desde chegou ao clube em 2022.

"Ele tem um impacto femoroacetabular. Não tem nenhuma relação com o uso de muleta ou cirurgia de joelho. Tem relação com carga de treino, com histórico e com a idade. O impacto vem de carga, não vem de uso de muleta", explicou a fonte ouvida pelo Diario de Pernambuco.

Uma das alegações do atleta foi em relação à maneira como uma das operações foi conduzida. Ele relatou que esperava ser operado pelo médico do Sport, mas descobriu que outro profissional havia realizado o procedimento.

“Eu fui para a sala de cirurgia achando que era o médico do clube que iria fazer. O médico do clube acompanhou, mas não foi ele que fez a minha cirurgia”, contou Denis.

Segundo a fonte ouvida pelo Diario, no entanto, a premissa de que um médico do clube faria a cirurgia não condiz com o protocolo adotado na época, uma vez que nenhum profissional do departamento médico do Sport realizava intervenções cirúrgicas e a equipe rubro-negra apenas integrava e acompanhava o procedimento do cirurgião externo responsável.

O atleta também afirmou que, durante o ano de 2025, foi afastado do vestiário e da convivência com outros jogadores do clube. O ponto foi refutado pela equipe, que garantiu que a decisão foi tomada pelo afastamento de outros jogadores também, além do fato de que o Sport não contava com ele para fins esportivos.

"Tinham outros atletas afastados também em 2025. Os atletas não treinavam em contato com o Denis. Foi passado para ele no início do ano que o clube ia arcar com tudo dele, mas o clube não tinha interesse nele como atleta", argumentou.

Em relação à desconfiança do goleiro com o antigo DM rubro-negro e a busca por outros especialistas, a fonte afirmou que o próprio clube autorizou o atleta a procurar opiniões de fora do Sport.

"Ele realmente já tinha perdido a confiança com o médico daqui, e nós entendemos, tanto é que convencemos a direção para que ele fizesse o tratamento fora. O Sport arcou com todo o custo, que não foi barato, de uma cirurgia desse porte e quatro meses de reabilitação em São Paulo", retrucou.

Mesmo com o desgaste e a necessidade de uma cirurgia complexa para tratar uma lesão rara, o antigo departamento médico negou que tenha havido falha técnica. Para os profissionais, os problemas na recuperação foram intercorrências médicas, e não erros.

"Na verdade, ele não teve erro médico, ele teve uma complicação por ter sofrido uma lesão incomum", pontuou a fonte.

De acordo com o especialista, o caso foi solucionado e o atleta recebeu alta médica no fim de 2025, com liberação respaldada por avaliações de campo, dados de GPS e exames.

"No final de 2025 foi integrado ao grupo. O joelho dele, apesar das intercorrências, foi resolvido pelo departamento médico", argumentou.







