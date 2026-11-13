Eleições do Sport: Com chapas inscritas, Luciano e Paulo Bivar protagonizam disputa familiar

Tio e sobrinho registraram suas candidaturas na manhã desta sexta-feira (13); eleição rubro-negra será realizada em 12 de dezembro

Luciano Bivar e Paulo Bivar (Vinicius Loures/Câmara dos Deputados | Francisco Silva/DP Foto)

A eleição do Sport ganhou oficialmente um capítulo familiar. Na manhã desta sexta-feira (13), Luciano Bivar e seu sobrinho, Paulo Bivar, oficializaram as inscrições de suas respectivas chapas para disputar a presidência executiva do clube no triênio 2027-2029.

A primeira candidatura registrada foi a de Luciano Bivar, por volta das 10h, com a chapa "Raça e Tradição", que tem Isaac Vasconcelos como candidato a vice-presidente. Cerca de 30 minutos depois, às 10h30, foi a vez de Paulo Bivar oficializar a inscrição da chapa "Pelo Sport Todos", que terá Leonardo Vasconcelos como vice.

Luciano e Isaac não estiveram presentes na Ilha do Retiro durante o processo de inscrição, pois estão em viagem ao exterior. A candidatura foi registrada por representantes do grupo.

A disputa coloca frente a frente tio e sobrinho. Luciano Bivar é uma figura histórica da política rubro-negra, enquanto Paulo é filho do ex-presidente Milton Bivar e também busca chegar ao comando executivo do Leão.

Chapa de Luciano Bivar

Com o número 10 na disputa, a chapa "Raça e Tradição" é encabeçada por Luciano Bivar, com Isaac Vasconcelos como candidato a vice-presidente. O grupo também conta com Geraldo Carvalho, José Antônio Neto e Tiago Petribu.

Para o Conselho Deliberativo, a candidatura apresenta Gustavo Oiticica como candidato à presidência, Francisco Albuquerque Melo de Souza Dantas como vice, além de João Carlos de Souza e Marco Cavalcanti Batista para os cargos de primeiro e segundo secretários, respectivamente.

Chapa de Paulo Bivar

Do outro lado, Paulo Bivar encabeça a chapa "Pelo Sport Todos", com o número 20, que terá Leonardo Vasconcelos como candidato a vice-presidente executivo.

Para o Conselho de Administração (CA), o grupo apresenta Augusto Caldas, Eduardo Monteiro e Rodrigo de Abreu Pinto como candidatos a membros. Augusto Caldas terá uma atuação mais direcionada ao futebol.

Já o Conselho Deliberativo será liderado por Severino Otávio, conhecido como Branquinho, candidato à presidência. Marcos Cabral concorrerá à vice-presidência, enquanto Rodrigo Assunção e Bruno Rodrigues serão os candidatos aos cargos de primeiro e segundo secretários, respectivamente.

Eleição será em dezembro

O prazo para inscrição das chapas termina nesta sexta-feira (13). A eleição do Sport está marcada para o dia 12 de dezembro, na Ilha do Retiro, e definirá os dirigentes responsáveis pela gestão do clube no triênio 2027-2029.

O pleito será o primeiro realizado sob o novo modelo administrativo do Sport, aprovado após mudanças no estatuto. O atual presidente, Matheus Souto Maior, já confirmou que não será candidato à reeleição.

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