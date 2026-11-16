Sport projeta 2027 com dívidas renegociadas e desafios financeiros para nova gestão

Compromissos financeiros até 2028, adequação ao fair play financeiro e dependência de antecipações de receitas são desafios apontados pelo atual presidente

Ilha do Retiro, estádio do Sport (Paulo Paiva/SCR)

Com o fim da temporada de 2026 e a atenção voltada para a eleição presidencial de dezembro, o Sport começa a projetar um novo ciclo administrativo em meio a um cenário financeiro complexo.

A próxima gestão encontrará um clube que, segundo o atual presidente executivo, Matheus Souto Maior, conseguiu avançar na organização de seus processos internos, mas ainda convive com dificuldades de caixa, dívidas renegociadas e compromissos que se estendem pelos próximos anos.

Em entrevista ao programa Fórum Esportivo, da Rádio Jornal, o dirigente avaliou que o Sport chegará a 2027 mais estruturado administrativamente do que estava no início deste ano. Por outro lado, alertou que o próximo exercício terá obstáculos importantes, tanto pelas obrigações financeiras já assumidas quanto pelas mudanças no mercado do futebol brasileiro.

"O momento financeiro do Sport continua sendo complexo. Eu acho que nós estamos mais organizados, porque o problema existe, acompanhou a gente o ano inteiro e todos os meses nós tentamos, de alguma forma, solucionar o problema. Negociamos contratos, postergamos qualquer tipo de débito, chamamos fornecedor para a mesa para também renegociar", afirmou.

A avaliação de Matheus aponta para uma situação em que a organização interna avançou, mas ainda não representa uma solução definitiva para as dificuldades financeiras.

Ao longo de 2026, a gestão precisou recorrer a negociações, acordos e antecipações de receitas para manter o funcionamento do clube e honrar os compromissos mais imediatos.

Dívidas renegociadas e acordos com jogadores deixam compromissos para os próximos anos

Um dos principais pontos de atenção para quem assumir o Sport será o volume de obrigações financeiras acumuladas e renegociadas nos últimos anos. Parte dos débitos que estão entre os maiores passivos da história do clube foi objeto de acordos para viabilizar pagamentos em condições negociadas. No entanto, a solução dessas pendências não significa que os compromissos deixaram de pressionar o orçamento rubro-negro.

O cenário também envolve contratos com jogadores que permanecem no elenco e acordos firmados com atletas que deixaram o clube por meio de rescisões. Entre essas pendências estão negociações relacionadas a integrantes do grupo que disputou a temporada de 2025, período marcado pelo acúmulo de obrigações financeiras e por dificuldades no cumprimento dos compromissos salariais.

Segundo Matheus Souto Maior, os débitos renegociados em 2025 terão vencimentos distribuídos entre 2027 e 2028, o que representa uma responsabilidade adicional para a próxima administração. Ou seja, quem assumir o comando do Sport precisará conciliar as despesas da montagem do elenco com pagamentos de compromissos anteriores.

"Eu diria que 2027, do ponto de vista financeiro, nós entramos mais estruturados, porém teremos mais dificuldades por vários fatores. Posso citar aqui o fair play financeiro, porque nós temos que comprovar que vamos gastar com futebol menos do que vamos arrecadar. Segundo ponto é a modificação do cenário das bets. Uma saída delas no mercado faz com que os times deem uma reajustada nos patrocínios. Fora isso, todos os débitos que nós renegociamos de 2025 estão com prazo para serem cumpridos em 2027, 2028 e assim vão", explicou.

Antecipações e dinheiro de Zé Lucas foram fundamentais para fechar 2026

A dificuldade de equilibrar as contas também fez com que o Sport recorresse à antecipação de receitas. Na última terça-feira (10), o Conselho Deliberativo aprovou a operação de R$ 10 milhões junto à Liga Forte União (LFU), apresentada pela Presidência Executiva com o objetivo de garantir recursos para que o clube consiga encerrar o ano.

A medida se soma a uma operação anterior, quando a gestão contratou um empréstimo de R$ 2 milhões com garantia em valores previstos da liga até o fim de 2026. Matheus Souto Maior, no entanto, afirmou que o clube não realizou antecipações de receitas referentes a 2027 até o momento.

Segundo ele, o pedido mais recente envolve valores de outubro, novembro e dezembro da LFU.

"Nós fizemos um pedido de adiantamento de outubro, novembro e dezembro da Liga, para poder ter dinheiro e movimentar o clube", explicou.

O dirigente também reconheceu que, sem esse tipo de operação, a conta não fecha diante das despesas mensais do Sport. De acordo com Matheus, o custo de manutenção do clube fica entre R$ 8 milhões e R$ 9 milhões por mês, o que exige uma entrada constante de recursos para manter a estrutura em funcionamento.

Nesse contexto, a negociação envolvendo o jovem Zé Lucas teve papel importante no orçamento de 2026. O Sport ainda mantém 20% dos direitos econômicos do jogador, vendido por cinco milhões de dólares, pagos em três parcelas escalonadas entre agosto e outubro deste ano, mas o dinheiro recebido com a operação foi utilizado para ajudar a custear as despesas do clube ao longo da temporada.

"Zé Lucas, a gente tem 20% dele ainda e o dinheiro dele, obviamente, todo foi usado para o clube. Não tem o que fazer. Como é que sobrevive? O Sport custa entre oito, nove milhões por mês. Como fazer para pagar as contas? A gente teve que usar. Se não fosse Zé Lucas, a gente tinha encerrado o dinheiro do orçamento ali em agosto, setembro", declarou.

Matheus também afirmou que a decisão de manter uma participação nos direitos econômicos do atleta foi tomada diante da expectativa de valorização. Na avaliação do presidente, a manutenção dos 20% pode representar uma possibilidade de receita futura para o clube.

Nova gestão não começará do zero, mas terá contas a administrar

Apesar das dificuldades, Matheus Souto Maior acredita que a próxima administração encontrará uma estrutura diferente daquela recebida pela atual gestão no início de 2026.

O presidente citou a organização dos processos internos, a montagem de uma estrutura administrativa e a existência de jogadores com contratos para a próxima temporada como pontos que podem facilitar o trabalho de quem assumir.

"Nós temos uma estrutura agora montada. Então, o processo não começa do zero. Nós temos alguns jogadores que estão jogando com desempenho aprovado, que têm contrato já para 2027. Nós temos um time para botar em campo já. Coisa que nós não tínhamos quando a atual gestão assumiu para 2026", destacou.

O dirigente também revelou parte do desgaste enfrentado durante o ano em razão dos problemas financeiros e das demandas jurídicas. Como exemplo, citou um bloqueio de R$ 1 milhão relacionado ao atacante Pablo e um acordo de R$ 900 mil com o volante Du Queiroz. Ambos ex-atletas do Leão e que fizeram parte do elenco de 2025.

Segundo Matheus, o bloqueio de recursos chegou a comprometer o pagamento integral da folha administrativa do clube.

"São ações que são parte do nosso dia a dia. E aí esse dinheiro bloqueado me impede de ter pago toda a folha administrativa que eu tenho que pagar hoje. Nós não pagamos, o dinheiro está bloqueado. E aí a gente tem que ir atrás do dinheiro, porque, se não tiver o dinheiro, a gente não paga o nosso funcionário", relatou.

O cenário, portanto, apresenta dois lados para a próxima gestão. A possibilidade de dar continuidade a uma estrutura administrativa que, segundo o atual presidente, já está organizada, mas também a necessidade de administrar compromissos financeiros que seguem pressionando o orçamento.

Auditoria de 2025

Outro ponto importante para a compreensão da situação financeira do Sport é a auditoria independente das contas de 2025. O trabalho foi concluído e apresentado à gestão no mês passado, mas ainda não tem data definida para ser divulgado aos torcedores.

Matheus Souto Maior afirmou que o documento foi encaminhado ao Conselho Fiscal, que precisa realizar a análise antes de uma possível apresentação. O relatório reúne 520 páginas, com números e informações que, segundo o dirigente, exigem cuidado na divulgação.

"A auditoria foi finalizada no mês passado e nos foi apresentada. Colocamos para apreciação do Conselho Fiscal a auditoria. É importante o torcedor entender que o documento de auditoria não é simples. São 520 páginas com números e informações sensíveis", explicou.

A realização de uma auditoria independente esteve entre os compromissos assumidos por Matheus durante a campanha presidencial e tem como objetivo analisar a situação financeira e administrativa do clube, especialmente em relação ao exercício de 2025.