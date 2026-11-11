Ítalo Rodrigues admite erros e indica que não seguirá no Sport em 2027

Profissional deve deixar o cargo de executivo de futebol do Leão após o encerramento do contrato, no fim de 2026

Ítalo Rodrigues, executivo do Sport (Paulo Paiva / Sport Recife)

Ítalo Rodrigues não deve seguir como executivo de futebol do Sport na próxima temporada. Em coletiva na manhã desta quarta-feira (11), o profissional comentou sobre seu futuro no clube e fez um balanço da temporada.

Anunciado oficialmente em dezembro de 2025, o dirigente indicou que deixará o clube após o encerramento de seu contrato, no fim do ano.

“Meu ciclo vai terminar quando meu contrato terminar no fim do ano. A não continuidade é obviamente evidente. Mas ainda preciso me colocar e, como profissional que sou, vou estar à disposição para cumprir o meu contrato até o final”, disse.

Ítalo Rodrigues assume responsabilidade por erros

Sem chances de acesso na Série B e após uma temporada com quatro técnicos, Ítalo Rodrigues admitiu a responsabilidade por erros no planejamento.

“Venho aqui para assumir a responsabilidade. Quem senta na cadeira de diretor executivo de futebol tem que ter consciência, primeiramente, da função”, declarou.

Apesar disso, o executivo de futebol também afirmou que deixará um Sport mais organizado para a futura gestão em relação ao cenário que encontrou quando assumiu o cargo.

Além disso, colocou-se à disposição para auxiliar as chapas que vão concorrer às eleições, marcadas para o dia 12 de dezembro.

“A gente conseguiu trazer um clube muito mais organizado e vamos entregar isso para a próxima gestão. A gente apresentou o relatório do ano, com os pontos positivos e as falhas que a gente detectou, assim como já temos um planejamento para 2027. Já me coloquei à disposição das duas chapas”, disse.

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