Ítalo Rodrigues admite erros e indica que não seguirá no Sport em 2027
Profissional deve deixar o cargo de executivo de futebol do Leão após o encerramento do contrato, no fim de 2026
Publicado: 11/11/2026 às 09:45
Ítalo Rodrigues, executivo do Sport (Paulo Paiva / Sport Recife)
Ítalo Rodrigues não deve seguir como executivo de futebol do Sport na próxima temporada. Em coletiva na manhã desta quarta-feira (11), o profissional comentou sobre seu futuro no clube e fez um balanço da temporada.
Anunciado oficialmente em dezembro de 2025, o dirigente indicou que deixará o clube após o encerramento de seu contrato, no fim do ano.
“Meu ciclo vai terminar quando meu contrato terminar no fim do ano. A não continuidade é obviamente evidente. Mas ainda preciso me colocar e, como profissional que sou, vou estar à disposição para cumprir o meu contrato até o final”, disse.
Ítalo Rodrigues assume responsabilidade por erros
Sem chances de acesso na Série B e após uma temporada com quatro técnicos, Ítalo Rodrigues admitiu a responsabilidade por erros no planejamento.
“Venho aqui para assumir a responsabilidade. Quem senta na cadeira de diretor executivo de futebol tem que ter consciência, primeiramente, da função”, declarou.
Apesar disso, o executivo de futebol também afirmou que deixará um Sport mais organizado para a futura gestão em relação ao cenário que encontrou quando assumiu o cargo.
Além disso, colocou-se à disposição para auxiliar as chapas que vão concorrer às eleições, marcadas para o dia 12 de dezembro.
“A gente conseguiu trazer um clube muito mais organizado e vamos entregar isso para a próxima gestão. A gente apresentou o relatório do ano, com os pontos positivos e as falhas que a gente detectou, assim como já temos um planejamento para 2027. Já me coloquei à disposição das duas chapas”, disse.
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