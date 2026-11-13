Com brigas por acesso e contra a queda, Série B tem rodada decisiva neste sábado (14)

Sete partidas movimentam a 38ª rodada e definem os dois classificados diretos para a elite nacional, a vaga restante no G6 e o último rebaixado à Série C

Taça da Série B (Divulgação / CBF)

A Série B do Campeonato Brasileiro chega à última rodada com diferentes disputas em aberto. Sete partidas serão realizadas neste sábado (14), com decisões pelo título, pela segunda vaga de acesso direto à Série A, pelo último lugar no G6 e também pela permanência na segunda divisão.

Com o Novorizontino já garantido na elite nacional de 2027, ainda há muito em jogo na rodada derradeira da competição.

Na parte de cima da tabela, Juventude e Vila Nova disputam o segundo acesso direto. Já CRB, Goiás e Atlético-GO chegam à rodada com a mesma pontuação (58) e lutam pela última vaga nos playoffs. Na parte de baixo, Ceará e Avaí tentam escapar da última posição no Z4. Ponte Preta, América-MG e Londrina já tiveram o rebaixamento confirmado.

Novorizontino busca o título, enquanto Juventude e Vila Nova brigam pelo acesso direto

Com 70 pontos, o Novorizontino já garantiu o acesso inédito à Série A de 2027 e entra em campo diante do Criciúma com a possibilidade de confirmar também o título da Série B. A equipe paulista depende apenas de si e pode levantar a taça até mesmo com um empate ou uma derrota, desde que o Juventude não vença seu compromisso.

A segunda vaga de acesso direto está entre Juventude e Vila Nova, separados por dois pontos. Na segunda colocação, com 68 pontos, o time gaúcho depende apenas do próprio resultado para retornar à elite. Uma vitória sobre o Botafogo-SP, em Caxias do Sul, garante a vaga.

O Juventude também pode subir com um empate, desde que o Vila Nova não vença o Fortaleza, fora de casa. Além disso, ainda tem chances matemáticas de conquistar o título: precisa vencer e torcer por uma derrota do Novorizontino. Caso o líder empate, os gaúchos terão de tirar uma diferença de 11 gols no saldo.

Terceiro colocado, o Vila Nova precisa vencer o Fortaleza e torcer por um tropeço do Juventude diante do Botafogo-SP. Se conquistar os três pontos e o rival empatar ou perder, a equipe goiana ultrapassa os gaúchos e garante o acesso direto. Caso não consiga, já tem presença assegurada nos playoffs.

CRB, Goiás e Atlético-GO disputam a última vaga nos playoffs

Com Novorizontino, Juventude, Vila Nova, Criciúma e Fortaleza já garantidos entre os seis primeiros, resta apenas uma vaga no G6. Pelo regulamento da Série B de 2026, os dois primeiros colocados sobem diretamente, enquanto os clubes do terceiro ao sexto lugar disputam playoffs para definir as outras duas vagas na primeira divisão.

CRB (6º), Goiás (7º) e Atlético-GO (8º) chegam à última rodada com 58 pontos, mas vivem situações diferentes na tabela e nos critérios de desempate.

O time alagoano depende apenas do próprio resultado para confirmar a classificação. Com 17 vitórias e saldo positivo de seis gols, o CRB garante a vaga nos playoffs se vencer o Ceará, em Maceió.

Um empate ou uma derrota, porém, pode abrir espaço para os concorrentes. Caso não vença, a equipe precisará acompanhar os resultados de Goiás e Atlético-GO.

O Esmeraldino precisa vencer o Sport, na Ilha do Retiro, e torcer para que o CRB não conquiste os três pontos diante do Ceará. A equipe goiana também soma 17 vitórias, mas aparece atrás do rival alagoano pelo saldo de gols, que é negativo em dois.

Se os dois vencerem, o Goiás ainda poderá ultrapassar o CRB, mas precisará descontar a diferença de oito gols no saldo, considerando também os resultados da rodada.

A situação do Atlético-GO é mais complicada. Apesar de ter saldo positivo de dez gols, o Dragão aparece atrás dos concorrentes por somar 15 vitórias, duas a menos que CRB e Goiás.

Para chegar aos playoffs, precisa vencer o Cuiabá e torcer para que os dois rivais não vençam seus respectivos compromissos.

Ceará e Avaí lutam contra a última vaga no rebaixamento

Na parte de baixo da classificação, três equipes já tiveram a queda para a Série C confirmada: Ponte Preta, América-MG e Londrina. A última vaga no Z4 está entre Ceará (16º) e Avaí (17º), separados por três pontos.

O Vozão depende apenas de si para permanecer na Série B. Um empate contra o CRB, em Maceió, garante a permanência, independentemente do resultado do Avaí.

Caso seja derrotado, o Ceará precisará torcer para que o adversário catarinense não vença o América-MG.

A situação do Avaí é mais delicada. O time catarinense precisa vencer o América-MG, fora de casa, e torcer obrigatoriamente por uma derrota do Ceará.

Nesse cenário, as duas equipes terminariam com 43 pontos, mas o Avaí levaria vantagem no número de vitórias: 12 contra 11 do rival. Um empate ou uma derrota não será suficiente para evitar o rebaixamento.

38ª rodada da Série B - jogos do sábado (14), às 16h30

