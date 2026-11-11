Sport antecipa férias de Fábio Matheus, que não deve permanecer no clube para 2027

Volante de 23 anos se recuperou de cirurgia no tornozelo, mas foi liberado antes do fim da temporada; vínculo com o Leão termina em dezembro de 2026

Fábio Matheus, volante do Sport (Paulo Paiva/SCR)

O Sport antecipou as férias do volante Fábio Matheus, de 23 anos, e não deve renovar o contrato do jogador para a próxima temporada. A informação foi antecipada pelo ge e confirmada pelo Diario de Pernambuco. Recuperado de uma cirurgia no tornozelo, o atleta foi liberado pelo clube e encerra 2026 sem voltar a entrar em campo.

A atual diretoria rubro-negra não tem intenção de estender o vínculo com o atleta, que tem contrato até o fim de dezembro.

Lesão tirou volante da reta final da temporada

Em agosto, Fábio Matheus passou por uma cirurgia, em decorrência de uma lesão no complexo da sindesmose tibiofibular, caracterizada como uma entorse alta do tornozelo. Na ocasião, o clube informou que a decisão pelo procedimento foi tomada para “proteger a performance esportiva e o futuro da carreira do atleta”.

O volante ficou afastado dos gramados por mais de três meses e perdeu a reta final da Série B do Campeonato Brasileiro. Recuperado do problema físico, o jogador não será mais utilizado nesta temporada e já teve as férias antecipadas pela diretoria.

Números

Cria das categorias de base do Sport, Fábio Matheus retornou ao clube nesta temporada após uma passagem por empréstimo pelo Novorizontino. Ao longo de 2026, disputou sete partidas e marcou um gol com a camisa rubro-negra.

O único gol do volante foi justamente na partida em que sofreu a lesão. No dia 18 de julho, diante do Operário-PR, na Ilha do Retiro, Fábio Matheus balançou as redes no empate por 2 a 2, mas precisou deixar o campo após sentir o problema no tornozelo. Desde então, não voltou a atuar.

Ao todo, entrou em campo 78 vezes com a camisa do Sport. Marcou cinco gols e deu três assistências. Também conquistou duas vezes o Campeonato Pernambucano.