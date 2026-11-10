Conselho do Sport mantém eleições para dezembro e aprova antecipação de R$ 10 milhões da FFU

Reunião do Conselho Deliberativo contou com apenas 20 dos cerca de 200 conselheiros; proposta de antecipação do pleito não avançou

Reunião do Conselho Deliberativo do Sport, terça-feira, dia 10 de novembro (Cortesia)

O Conselho Deliberativo do Sport decidiu, nesta terça-feira (10), manter as eleições presidenciais do clube na data inicialmente prevista, em 12 de dezembro. Na reunião, os conselheiros também aprovaram a antecipação de R$ 10 milhões em receitas da Liga Forte União (FFU), medida apresentada pela Presidência Executiva e que tem como objetivo garantir recursos para que o clube consiga finalizar o ano.

A reunião contou com a presença de apenas 20 conselheiros, de um total de aproximadamente 200 integrantes do Conselho Deliberativo. A proposta de antecipação do pleito para o triênio 2027-2029 não avançou, uma vez que as chapas ainda não estão completamente finalizadas.

Até o momento, dois grupos sinalizaram participação nas eleições: Pelo Sport Todos e Leões Pela Mudança. Ambos terão até a próxima sexta-feira (13) para realizar a inscrição oficial no pleito.

Eleições seguem previstas para dezembro

O pedido de antecipação havia sido formalizado na segunda-feira (9), pelo grupo Pelo Sport Todos, liderado por Paulo Bivar, candidato à presidência. A proposta ganhou força após o Sport ter suas chances de acesso à Série A matematicamente encerradas.

Entre as justificativas apresentadas pelo grupo estavam a necessidade de dar mais tempo para o planejamento da próxima temporada e o início antecipado das competições em 2027, além do encerramento de contratos de parte do elenco no fim de novembro.

O outro grupo é encabeçado por Luciano Bivar, representando o movimento Leões Pela Mudança. A chapa terá Isaac Vasconcelos como candidato a vice-presidente executivo.

Com a decisão do Conselho Deliberativo, o pleito permanece previsto para o dia 12 de dezembro, na Ilha do Retiro, quando os associados deverão escolher a gestão responsável pelo clube no triênio 2027-2029.

Em ofício, presidente do Sport se posiciona favorável à antecipação das eleições

O presidente executivo do Sport, Matheus Souto Maior, manifestou concordância com a possibilidade de antecipação das eleições do clube. A posição foi oficializada por meio de um ofício encaminhado ao Conselho Deliberativo e à Comissão Eleitoral, em resposta a uma solicitação apresentada pelo grupo Pelo Sport Todos.

No documento, Matheus Souto Maior condicionou o apoio à antecipação à concordância de todas as chapas regularmente inscritas até o dia 13 de novembro, data estabelecida como prazo final para o registro das candidaturas.

Segundo o presidente, a exigência busca garantir igualdade entre os concorrentes e segurança jurídica ao processo eleitoral.

Caso haja unanimidade entre as chapas inscritas, a Presidência Executiva se comprometeu a viabilizar uma reunião com representantes das candidaturas, do Conselho Deliberativo e da Comissão Eleitoral. O encontro teria como objetivo estabelecer um novo calendário eleitoral, que posteriormente precisaria ser submetido à apreciação do Conselho Deliberativo.

O ofício também ressalta que uma eventual mudança deverá respeitar o limite de 30 dias previsto no artigo 68, parágrafo 2º, do Estatuto Social, além dos demais prazos estabelecidos pelas normas internas do clube.

O atual presidente reforçou que a medida depende do consenso entre os grupos que disputarão o pleito.

Conselho aprova antecipação de R$ 10 milhões da FFU

A outra pauta central do encontro foi a solicitação da Presidência Executiva para antecipar R$ 10 milhões em receitas da Liga Forte União. A operação foi aprovada pelos conselheiros presentes e tem como finalidade garantir recursos para que o Sport consiga encerrar o ano.

A antecipação de receitas da liga também já havia sido utilizada anteriormente pela gestão rubro-negra, que contratou um empréstimo de R$ 2 milhões com garantia em valores previstos da FFU até o fim de 2026.