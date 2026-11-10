Conselho do Sport mantém eleições para dezembro e aprova antecipação de R$ 10 milhões da FFU
Reunião do Conselho Deliberativo contou com apenas 20 dos cerca de 200 conselheiros; proposta de antecipação do pleito não avançou
Publicado: 10/11/2026 às 21:15
Reunião do Conselho Deliberativo do Sport, terça-feira, dia 10 de novembro (Cortesia)
O Conselho Deliberativo do Sport decidiu, nesta terça-feira (10), manter as eleições presidenciais do clube na data inicialmente prevista, em 12 de dezembro. Na reunião, os conselheiros também aprovaram a antecipação de R$ 10 milhões em receitas da Liga Forte União (FFU), medida apresentada pela Presidência Executiva e que tem como objetivo garantir recursos para que o clube consiga finalizar o ano.
A reunião contou com a presença de apenas 20 conselheiros, de um total de aproximadamente 200 integrantes do Conselho Deliberativo. A proposta de antecipação do pleito para o triênio 2027-2029 não avançou, uma vez que as chapas ainda não estão completamente finalizadas.
Até o momento, dois grupos sinalizaram participação nas eleições: Pelo Sport Todos e Leões Pela Mudança. Ambos terão até a próxima sexta-feira (13) para realizar a inscrição oficial no pleito.
Eleições seguem previstas para dezembro
O pedido de antecipação havia sido formalizado na segunda-feira (9), pelo grupo Pelo Sport Todos, liderado por Paulo Bivar, candidato à presidência. A proposta ganhou força após o Sport ter suas chances de acesso à Série A matematicamente encerradas.
Entre as justificativas apresentadas pelo grupo estavam a necessidade de dar mais tempo para o planejamento da próxima temporada e o início antecipado das competições em 2027, além do encerramento de contratos de parte do elenco no fim de novembro.
O outro grupo é encabeçado por Luciano Bivar, representando o movimento Leões Pela Mudança. A chapa terá Isaac Vasconcelos como candidato a vice-presidente executivo.
Com a decisão do Conselho Deliberativo, o pleito permanece previsto para o dia 12 de dezembro, na Ilha do Retiro, quando os associados deverão escolher a gestão responsável pelo clube no triênio 2027-2029.
Em ofício, presidente do Sport se posiciona favorável à antecipação das eleições
O presidente executivo do Sport, Matheus Souto Maior, manifestou concordância com a possibilidade de antecipação das eleições do clube. A posição foi oficializada por meio de um ofício encaminhado ao Conselho Deliberativo e à Comissão Eleitoral, em resposta a uma solicitação apresentada pelo grupo Pelo Sport Todos.
No documento, Matheus Souto Maior condicionou o apoio à antecipação à concordância de todas as chapas regularmente inscritas até o dia 13 de novembro, data estabelecida como prazo final para o registro das candidaturas.
Segundo o presidente, a exigência busca garantir igualdade entre os concorrentes e segurança jurídica ao processo eleitoral.
Caso haja unanimidade entre as chapas inscritas, a Presidência Executiva se comprometeu a viabilizar uma reunião com representantes das candidaturas, do Conselho Deliberativo e da Comissão Eleitoral. O encontro teria como objetivo estabelecer um novo calendário eleitoral, que posteriormente precisaria ser submetido à apreciação do Conselho Deliberativo.
O ofício também ressalta que uma eventual mudança deverá respeitar o limite de 30 dias previsto no artigo 68, parágrafo 2º, do Estatuto Social, além dos demais prazos estabelecidos pelas normas internas do clube.
O atual presidente reforçou que a medida depende do consenso entre os grupos que disputarão o pleito.
Conselho aprova antecipação de R$ 10 milhões da FFU
A outra pauta central do encontro foi a solicitação da Presidência Executiva para antecipar R$ 10 milhões em receitas da Liga Forte União. A operação foi aprovada pelos conselheiros presentes e tem como finalidade garantir recursos para que o Sport consiga encerrar o ano.
A antecipação de receitas da liga também já havia sido utilizada anteriormente pela gestão rubro-negra, que contratou um empréstimo de R$ 2 milhões com garantia em valores previstos da FFU até o fim de 2026.