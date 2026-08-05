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Fábio Matheus passa por cirurgia e desfalca Sport por até três meses

Volante revelado pelo Leão da Ilha deixou o campo machucado em empate contra o Operário-PR

Ivan Mota

Publicado: 05/08/2026 às 15:47

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Volante Fábio Matheus em ação pelo Sport/Rafael Vieira/DP Foto

Volante Fábio Matheus em ação pelo Sport (Rafael Vieira/DP Foto)

O volante Fábio Matheus, do Sport, passou por uma cirurgia na noite da última terça-feira (4) por conta de uma lesão no complexo da sindesmose tibiofibular.

Segundo o clube, a escolha pelo procedimento foi tomada para “proteger a performance esportiva e o futuro da carreira do atleta”.

O jogador de 23 anos ficará de fora por dois a três meses, podendo retornar apenas na reta final da Série B do Campeonato Brasileiro.

Cria da base leonina, o meio-campista retornou na atual temporada após passagem por empréstimo pelo Novorizontino.

Em 2026, soma sete jogos e um gol, marcado justamente na partida em que deixou o campo lesionado: o empate por 2 a 2 contra o Operário-PR, na Ilha do Retiro.

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