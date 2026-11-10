Denis passará pela sexta cirurgia como goleiro do Sport; atleta não atua desde 2023

Goleiro de 39 anos terá de realizar procedimento no quadril após complicações relacionadas ao longo período de recuperação do joelho esquerdo

Denis, goleiro do Sport (Gustavo Amorim/SCR)

O goleiro Denis, de 39 anos, terá de passar por uma nova cirurgia, desta vez no quadril. O procedimento será o sexto desde que chegou no Sport, em agosto de 2022, e amplia o histórico de dificuldades médicas que têm impedido o atleta de voltar a atuar pelo Rubro-Negro. A informação foi antecipada pelo ge e confirmada pelo Diario de Pernambuco.

A previsão é de que a cirurgia seja realizada nos próximos dez dias. O problema no quadril está relacionado ao longo período em que Denis precisou utilizar muletas durante a recuperação das sucessivas lesões no joelho esquerdo, que exigiram cinco intervenções cirúrgicas anteriores.

O novo quadro clínico também tem impacto direto na situação contratual do goleiro. O vínculo com o Sport está previsto para terminar no fim de 2026, mas deverá ser prorrogado em razão da necessidade de recuperação da lesão.

A Lei Geral do Esporte assegura a proteção contratual do atleta durante o período de tratamento, impedindo que o vínculo seja encerrado antes da recuperação nas condições previstas pela legislação.

Três anos sem entrar em campo

O histórico recente de Denis no Sport é marcado pelo longo afastamento dos gramados. Desde que chegou ao clube, há pouco mais de quatro anos, o goleiro disputou apenas 11 partidas com a camisa rubro-negra. Uma aconteceu em 2022, ano de sua contratação, enquanto as outras dez foram realizadas em 2023.

A última vez que o jogador entrou em campo foi no dia 3 de novembro de 2023, contra o Mirassol, pela Série B do Campeonato Brasileiro. Desde então, o atleta não conseguiu retomar a sequência de atividades e completou recentemente três anos sem disputar uma partida oficial.

Além das cinco cirurgias no joelho esquerdo, Denis voltou a apresentar problemas físicos em junho de 2026, quando sentiu dores e teve diagnosticada uma mialgia de adutor, associada a um quadro crônico no quadril. A condição provocou um novo afastamento das atividades e, agora, exigirá mais uma intervenção cirúrgica.

Contrato deverá ser prorrogado

Mesmo com o vínculo se encerrando ao final desta temporada, Denis não deverá deixar o Sport imediatamente. A realização de uma nova cirurgia e a necessidade de cumprir todo o processo de recuperação fazem com que o contrato tenha de ser estendido, conforme as garantias previstas na Lei Geral do Esporte.

Dessa forma, o goleiro seguirá vinculado ao clube durante o período necessário para tratar a lesão e recuperar suas condições físicas.