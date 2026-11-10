Presidente do Sport aguarda resposta do Conselho Fiscal sobre auditoria: ‘Informações sensíveis’

Matheus Souto Maior afirmou que relatório de 520 páginas foi concluído e encaminhado ao órgão fiscalizador do clube

Matheus Souto Maior, presidente do Sport (Igor Cysneiros / SCR)

A auditoria independente das contas do Sport foi concluída, mas ainda não tem data para ser apresentada aos conselheiros e aos torcedores.

O presidente rubro-negro, Matheus Souto Maior, afirmou que aguarda a análise do Conselho Fiscal antes de avançar com a divulgação do documento.

Em entrevista ao programa Fórum Esportivo, da Rádio Jornal, na última segunda-feira (9), o dirigente explicou que o relatório foi entregue no mês passado e destacou a complexidade do material, que reúne 520 páginas.

“A auditoria foi finalizada no mês passado e nos foi apresentada. Colocamos para apreciação do Conselho Fiscal a auditoria. É importante o torcedor entender que o documento de auditoria não é simples. São 520 páginas com números e informações sensíveis”, declarou.

Relatório aguarda parecer do Conselho Fiscal

De acordo com Matheus Souto Maior, o próximo passo depende da avaliação do Conselho Fiscal. Somente após o parecer do órgão o material será encaminhado ao Conselho Deliberativo do Sport.

“Precisamos esperar o parecer e a análise do Conselho Fiscal e vamos apresentar para o Conselho Deliberativo”, afirmou o presidente.

O dirigente também explicou quais informações justificam o cuidado com a divulgação integral do relatório. Entre os dados considerados sensíveis estão nomes de pessoas, registros de transações financeiras, depoimentos e outros documentos de caráter sigiloso.

Auditoria foi promessa de campanha

A realização de uma auditoria independente esteve entre os compromissos assumidos por Matheus Souto Maior durante a campanha presidencial no Sport.

O trabalho tem como objetivo analisar a situação financeira e administrativa do clube, especialmente em relação às contas de 2025.

Siga o canal do Esportes DP no WhatsApp e receba todas notícias do seu time na palma da mão