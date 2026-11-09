Matheus Souto Maior confirma que não será candidato à reeleição no Sport

Atual presidente rubro-negro, eleito para um mandato tampão após a renúncia de Yuri Romão, descartou disputar o pleito para o triênio 2027-2029

Matheus Souto Maior, presidente do Sport (Rafael Vieira/DP Foto)

O Sport terá uma mudança no comando da Presidência Executiva a partir de 2027. Atual presidente rubro-negro, Matheus Souto Maior confirmou que não disputará as eleições do clube para o próximo triênio (2027-2029), marcadas para o dia 12 de dezembro, e, consequentemente, não tentará permanecer no cargo.

A declaração foi feita em entrevista ao programa Fórum Esportivo, da Rádio Jornal, nesta segunda-feira (9), em meio às articulações políticas que começam a ganhar força nos bastidores da Ilha do Retiro.

Eleito em dezembro de 2025 para um mandato tampão, após a renúncia de Yuri Romão, Matheus assumiu a missão de conduzir o clube em um período de instabilidade administrativa e esportiva.

Agora, com a temporada próxima do fim, o dirigente confirmou que deixará a disputa eleitoral e manifestou o desejo de que os grupos políticos rubro-negros cheguem a um entendimento para a formação de uma candidatura única.

“Não serei candidato. Torço muito e agora acho que temos duas chapas aí, né? Escutei que teria uma terceira, não sei. Torço muito para que essas duas chapas tenham uma conversa, se juntem e que a gente consiga um consenso para sair com um único grupo para a eleição do Sport”, declarou.

Além de confirmar que não pretende disputar a eleição, Matheus Souto Maior falou de conversas dentro do grupo de gestão sobre aproximação com o movimento liderado por Luciano Bivar. O presidente, no entanto, afirmou que continuará trabalhando para unir as diferentes forças políticas do clube, incluindo o grupo de Gustavo Dubeux, com quem disse ter conversado nesta segunda-feira (9).

O dirigente reconheceu que as divergências de interesses entre os integrantes das chapas dificultam a construção de um consenso, mas destacou a importância de uma união para enfrentar os desafios da próxima temporada.

“Tivemos uma discussão do nosso grupo, grupo de gestão, de uma junção com Luciano Bivar, mas eu ainda continuo e continuarei tentando fazer com que os grupos se unam. Conversei hoje com Gustavo Dubeux e, quando você tem muitas pessoas com objetivos diferentes dentro desses grupos, naturalmente é difícil encaixar todos os 'planetas' ali. Mas o que a gente tem tentado mostrar para todos eles, de todas as chapas, é que o ano que vem é um ano muito difícil, novamente”, explicou.

Matheus também justificou a importância de uma definição antecipada do processo eleitoral. Para ele, quanto mais cedo o próximo presidente assumir o planejamento, menores serão as dificuldades enfrentadas pela futura administração.

“Por que passar rápido? Porque eu não gostaria que o próximo presidente sofresse os mesmos problemas e as mesmas dificuldades que nós sofremos”, acrescentou.

Pedido de desculpas à torcida pelo insucesso na Série B

A decisão de não disputar a eleição acontece em um momento de frustração esportiva para o torcedor rubro-negro. O Sport não conseguiu alcançar o principal objetivo da temporada, que era conquistar o acesso à Série A do Campeonato Brasileiro. Além de ficar fora da disputa pelas duas vagas diretas, o Leão também não conseguiu terminar entre os seis primeiros colocados e, consequentemente, não disputará os playoffs de acesso.

Durante a entrevista, Matheus Souto Maior reconheceu a decepção com a campanha e fez questão de direcionar um pedido de desculpas aos torcedores.

“A torcida encheu os estádios, aderiu ao plano de sócios, esteve junto o tempo inteiro. Nós acreditamos que iríamos subir, infelizmente não conseguimos, e vale esse pedido de desculpas à torcida. O Sport é muito grande, a camisa é muito forte. Estar numa Série B, temos que disputar para subir”, afirmou.

O dirigente também reconheceu que o período à frente do clube foi mais difícil do que o esperado. Ao comentar os desafios enfrentados durante a gestão, citou principalmente as dificuldades financeiras e o desgaste acumulado ao longo do trabalho.

“Foi muito mais pesado, por vários fatores... Financeiro, muito desgaste”, completou.

Presidente defende antecipação das eleições

Outro assunto abordado pelo presidente foi a possibilidade de antecipação do pleito rubro-negro. Atualmente marcado para 12 de dezembro, o processo eleitoral pode sofrer alterações após um pedido formalizado pela chapa Pelo Sport Todos, encabeçada por Paulo Bivar.

Questionado sobre como se posicionaria caso as chapas envolvidas concordassem com a mudança, Matheus afirmou ser favorável à antecipação, desde que exista entendimento entre os grupos. O dirigente, entretanto, ressaltou que a decisão não cabe à Presidência Executiva, mas ao Conselho Deliberativo.

“Óbvio que eu não sou dono do processo. Existe o Conselho Deliberativo para isso e existe uma Comissão Eleitoral estabelecida para isso. Nós estamos num processo de inscrição de chapas até sexta-feira e, até lá, vamos saber quantas chapas teremos. Eu espero que uma, mas existe a possibilidade de termos três, quatro. Por mim, se antecipa a eleição, desde que todas as chapas estejam de acordo. A decisão é do Conselho Deliberativo, não minha”, declarou.

O Conselho Deliberativo terá uma reunião ordinária nesta terça-feira (10), e um dos assuntos em pauta será justamente o pedido de antecipação das eleições, apresentado pela chapa Pelo Sport Todos. A solicitação foi formalizada na manhã desta segunda-feira (9), por meio de um documento encaminhado às presidências do Executivo, do Conselho Deliberativo e da Comissão Eleitoral.

Entre as justificativas apresentadas pelo grupo estão o encerramento das chances de acesso do Sport, o início antecipado das competições em 2027 e o término dos contratos de jogadores do atual elenco ao final de novembro.

Eleição do Sport movimenta bastidores políticos

Até o momento, dois grupos apresentam movimentações mais concretas para a composição das chapas. Um deles é liderado por Paulo Bivar, que terá Leonardo Vasconcelos como candidato a vice-presidente executivo. O grupo conta com o apoio de Gustavo Dubeux e de seu grupo político.

O outro é encabeçado por Luciano Bivar, representando o movimento Leões Pela Mudança, grupo responsável por conduzir a eleição de Matheus Souto Maior para o mandato tampão, em dezembro de 2025. A chapa terá Isaac Vasconcelos como candidato a vice-presidente executivo.

O pleito está inicialmente marcado para o dia 12 de dezembro, na sede social do clube, na Ilha do Retiro.



