Sport enfrenta dificuldades financeiras para fechar as contas de 2026, revela presidente

Matheus Souto Maior afirmou que bloqueios judiciais e dívidas trabalhistas comprometem o fluxo de caixa rubro-negro

Matheus Souto Maior, presidente do Sport (Rafael Vieira/DP Foto)

O Sport enfrenta dificuldades financeiras para encerrar a temporada de 2026 e manter os compromissos administrativos em dia.

Em entrevista ao programa Fórum Esportivo, da Rádio Jornal, na noite da última segunda-feira (9), o presidente Matheus Souto Maior revelou que o clube já começou a registrar atrasos na folha de pagamento, após conseguir manter os salários em dia ao longo dos últimos meses.

Segundo o dirigente, um bloqueio judicial de R$ 1 milhão relacionado ao atacante Pablo, que defendeu o Rubro-negro em 2025, e um acordo de R$ 900 mil com o volante Du Queiroz, também ex-jogador do clube na última temporada, comprometeram o planejamento financeiro e dificultaram o pagamento das despesas administrativas.

"Isso são ações que são parte do dia a dia. Esse dinheiro bloqueado me impede de ter pago toda a folha administrativa que eu tinha que pagar hoje", explicou.

Folha salarial aumentou ao longo da temporada

Matheus Souto Maior também apresentou um panorama do crescimento das despesas do clube em 2026. De acordo com o presidente, o Sport iniciou o ano com uma folha salarial de aproximadamente R$ 1,5 milhão, mas deve encerrar a temporada com um custo mensal em torno de R$ 3,5 milhões.

O dirigente reconheceu que os problemas financeiros acompanham a gestão e exigem medidas recorrentes para manter o funcionamento do clube, como renegociações contratuais e adiamentos de débitos.

"O problema financeiro existe, acompanha a gente e todo mês tentamos de alguma forma solucionar o problema. Renegociamos contratos e postergamos algum tipo de débito", afirmou.

Apesar das dificuldades, o presidente destacou que o clube conseguiu manter os pagamentos em dia até o início de novembro. No entanto, a situação mudou nesta segunda-feira (9), quando começaram os primeiros atrasos.

"Conseguimos chegar até agora com as folhas em dia. Começamos um atraso hoje (9 de novembro), por conta de todas essas coisas", revelou.

Sport busca antecipação de receitas para fechar as contas

Para garantir recursos e manter as atividades administrativas, o Sport também recorreu à antecipação de receitas. Segundo Matheus Souto Maior, o clube solicitou o adiantamento de valores referentes aos meses de outubro, novembro e dezembro que seriam recebidos da Futebol Forte União (antiga Liga Forte União).

Além disso, o Conselho do clube deverá apreciar, nesta terça-feira (10), um pedido de antecipação de 20% do pré-orçamento previsto para 2027. A medida busca reforçar o caixa rubro-negro diante das dificuldades enfrentadas no encerramento desta temporada.

Presidente projeta dificuldades financeiras em 2027

Embora projete uma situação financeira mais estruturada para 2027, Matheus Souto Maior alertou que o próximo ano também será desafiador para o Sport.

Entre os fatores apontados pelo presidente estão a implementação do fair play financeiro no futebol brasileiro, as mudanças no cenário das casas de apostas e os compromissos assumidos pelo clube em acordos relacionados às dívidas acumuladas em 2025.

"Em 2027, do ponto de vista financeiro, entraremos mais estruturados, porém teremos mais dificuldades por vários fatores, como o fair play financeiro, a modificação do cenário das bets e todos os débitos que acordamos de 2025 estão com prazos para serem cumpridos nos próximos anos", declarou.

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