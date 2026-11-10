Ex-Sport e Náutico, meia recifense Fábio Matos morre aos 30 anos após acidente de moto

Jogador foi revelado pelo Leão, onde conquistou o Campeonato Pernambucano de 2017, e também defendeu o Timbu em 2019

Fábio Matos, ex-jogador do Sport e Náutico (Reprodução/SCR)

O meia Fábio Matos, de 30 anos, morreu na noite da última segunda-feira (9), após um grave acidente de moto em São José de Ribamar, na Região Metropolitana de São Luís, no Maranhão.

Natural do Recife, o jogador foi revelado pelo Sport e também teve passagem pelo Náutico.

O acidente aconteceu no bairro Miritiua, nas proximidades da sede do Sampaio Corrêa. A informação sobre o falecimento foi confirmada pelo Sport na manhã desta terça-feira (10), por meio de uma nota oficial.

Revelado pelo Sport e campeão pernambucano

Fábio Matos iniciou sua trajetória profissional no Sport, clube pelo qual estreou no time principal em 2016. No ano seguinte, integrou o elenco rubro-negro que conquistou o Campeonato Pernambucano de 2017.

Em nota, o Leão lamentou a morte do ex-atleta e prestou solidariedade aos familiares e amigos.

"Com muito pesar o Sport Club do Recife recebeu a notícia do falecimento de Fábio Matos, na manhã desta terça-feira. Vítima de um acidente de moto, ele tinha 30 anos e foi revelado na Ilha do Retiro, onde profissionalizou-se e sagrou-se campeão pernambucano em 2017", publicou o clube.

Com muito pesar o Sport Club do Recife recebeu a notícia do falecimento de Fábio Matos, na manhã desta terça-feira. Vítima de um acidente de moto, ele tinha 30 anos e foi revelado na Ilha do Retiro, onde profissionalizou-se e sagrou-se campeão pernambucano em 2017. Nossas condolências e desejos de forças aos amigos e familiares neste momento tão difícil. — Sport Club do Recife (@sportrecife) November 10, 2026

Passagem pelo Náutico e carreira no futebol brasileiro

Além do Sport, o meia também vestiu a camisa do Náutico em 2019, quando chegou ao clube alvirrubro por empréstimo do Paysandu.

Em nota oficial, o alvirrubro também lamentou o falecimento do atleta.

O Clube Náutico Capibaribe lamenta profundamente o falecimento do ex-meia Fábio Matos, aos 30 anos. O atleta vestiu a camisa alvirrubra em 2019 e fez parte da nossa história. Neste momento de dor, o Clube se solidariza com familiares, amigos e todos que tiveram o privilégio de conviver com Fábio, desejando força e conforto a todos. Foto: Marlon Costa — Náutico (@nauticope) November 10, 2026

Ao longo da carreira, Fábio Matos passou por outras equipes do futebol brasileiro, como Juventude, Londrina e Jacuipense. Em 2026, defendia o Olímpia, do Maranhão.