Sport e Náutico chegam à última rodada da Série B sem objetivos e expõem erros de planejamento

Leão e Timbu não conseguiram aproveitar o novo formato da competição, que ampliou as possibilidades de acesso à Série A com a criação dos playoffs

Elencos de Sport e Náutico em jogo da Série B (Paulo Paiva/SCR e Rafael Vieira/CNC)

A última rodada da Série B de 2026 terá Sport e Náutico sem objetivos esportivos para alcançar. Com a 38ª rodada se aproximando, os representantes pernambucanos entram em campo apenas para cumprir tabela, depois de desperdiçarem oportunidades ao longo da competição e ficarem fora da disputa pelo acesso à elite nacional.

Nem mesmo a ampliação das possibilidades de promoção, com a estreia do sistema de playoffs, foi suficiente para colocar os rivais na briga por uma vaga na Série A.

O novo formato da Segundona estabeleceu duas vagas de acesso direto para os primeiros colocados e outras duas disputadas em playoffs entre as equipes que terminarem do terceiro ao sexto lugar.

A mudança ampliou de quatro para seis o número de clubes com chances de subir à Primeira Divisão, mas Sport e Náutico não conseguiram alcançar sequer a zona de classificação para a fase eliminatória.

O cenário representa o resultado de temporadas marcadas por decisões equivocadas, instabilidade no comando técnico, dificuldades na montagem dos elencos e problemas administrativos. Apesar das diferenças nos contextos de cada clube, os dois rivais tiveram dificuldades para transformar investimento e planejamento em desempenho dentro de campo.

Sport: quatro treinadores e falta de continuidade

A instabilidade começou ainda nas primeiras rodadas. O Sport iniciou a temporada sob o comando de Roger Silva, responsável pelo título estadual, mas o treinador acabou demitido após a primeira rodada da Série B.

Na sequência, Márcio Goiano assumiu inicialmente de maneira interina e apresentou um começo promissor. O desempenho levou à efetivação, mas a equipe perdeu rendimento, e o técnico também acabou desligado.

A escolha seguinte foi Gilmar Dal Pozzo, cuja chegada já provocava resistência em grande parte da torcida. O trabalho não apresentou a evolução esperada e terminou com mais uma mudança no comando técnico.

Por último, Mariano Soso assumiu a equipe com a missão de recuperar o desempenho e recolocar o Leão na disputa pelo acesso, mas também não conseguiu cumprir o principal objetivo da temporada.

Ao todo, foram quatro treinadores no comando rubro-negro em 2026. As mudanças, somadas à demora da gestão em tomar decisões durante períodos de instabilidade, prejudicaram a continuidade do trabalho e dificultaram a construção de uma identidade para a equipe.

Jejum de nove jogos e queda na classificação

Um dos momentos mais representativos dessa dificuldade aconteceu no primeiro turno. Entre o final de maio e julho, o Sport acumulou nove partidas consecutivas sem vencer, com oito empates e uma derrota.

O jejum, o maior da história do clube na Série B dos pontos corridos, fez o time despencar da terceira para a nona colocação.

Falta de concentração

Mais do que a quantidade de tropeços, chamou a atenção a maneira como muitos resultados foram construídos.

O Leão deixou escapar pontos em partidas nas quais tinha condições de vencer, especialmente por gols sofridos nos minutos finais, após os 40 minutos do segundo tempo.

A dificuldade para administrar vantagens e manter a concentração até o apito final se transformou em um problema recorrente.

Mudanças na área técnica, mesmos erros

As falhas defensivas foram outro obstáculo. Problemas de posicionamento, desorganização na marcação, dificuldades para proteger a área e gols sofridos em bolas paradas e cruzamentos se repetiram durante o campeonato.

Mesmo com as mudanças na comissão técnica, o sistema defensivo não apresentou uma correção consistente, inclusive em confrontos decisivos para a aproximação do G-6, como na derrota para o Operário-PR.

Mercado sem respostas e investimento sem retorno proporcional

Outro ponto que ajuda a explicar a campanha rubro-negra foi a dificuldade para aproveitar as oportunidades no mercado de transferências. Mesmo com uma das maiores folhas salariais da competição, o Sport não conseguiu transformar o investimento em uma equipe suficientemente competitiva para brigar pelo acesso.

Na janela de setembro, considerada decisiva para a reta final da Série B, o clube encerrou o período com 13 contratações e novas alternativas para Mariano Soso. Entretanto, poucos reforços conseguiram apresentar uma contribuição efetiva na tentativa de recuperar a campanha.

Patrick de Paula, Fernando Sobral, Diego Hernández e Neto Pessoa estiveram entre os nomes que conseguiram produzir em determinados momentos, mas o conjunto das contratações não representou a evolução esperada.

Outros jogadores sequer conquistaram espaço. O volante Murilo Rhikman, emprestado pelo Cruzeiro em uma negociação envolvendo a venda de Zé Lucas, não estreou com a camisa rubro-negra.

A quantidade de contratações, portanto, não significou necessariamente um ganho de qualidade. O Sport chegou à reta final com alternativas no elenco, mas sem conseguir encontrar soluções suficientes para corrigir problemas que acompanharam a equipe durante boa parte da competição.

Náutico: novo modelo de departamento de futebol desanda

Após o acesso na Série C da última temporada, os técnicos Hélio e Guilherme dos Anjos ganharam ainda mais força interna no clube. Para o início de 2026, o Náutico apostou em um novo modelo de departamento de futebol, pouco usual no futebol brasileiro.

O Timbu não contou com a função de diretores e deixou a cargo da comissão técnica praticamente todas as decisões relacionadas ao futebol alvirrubro. A centralização do planejamento nas mãos dos treinadores sofreu forte desgaste durante a temporada, acompanhada de grande sobrecarga, e fez desandar o projeto esportivo do clube no curto e médio prazo.

Reformulação no elenco para a Série B com pouca assertividade

Com o frustrante vice-campeonato pernambucano para o rival Sport, perdendo por 3 a 0 a final nos Aflitos, o torcedor do Náutico nutriu a expectativa por mudanças significativas no elenco, visando a uma maior qualificação para o desafio da Série B.

O Timbu, porém, não contou com a agressividade esperada no mercado e seguiu sem resolver carências importantes do elenco. Na janela de transferências do meio da temporada, mudanças ocorreram de maneira mais significativa, mas não refletiram em uma evolução real no nível do plantel.

Atrasos salariais

A segunda metade da temporada do Náutico foi marcada por um extracampo conturbado. Os atrasos salariais começaram a se fazer presentes no clube e rapidamente se refletiram dentro de campo.

Com as pendências se agravando no decorrer do ano, a relação da diretoria com o elenco passou a ficar estremecida. O ponto mais crítico dos problemas financeiros ocorreu quando os jogadores se recusaram a dar entrevistas e a se concentrar para os jogos até que a questão fosse resolvida.

Após a conquista da permanência do Náutico na Série B, que veio com vitória sobre o Avaí, diferentes jogadores desabafaram sobre os salários atrasados e externaram a gravidade da situação.

Insistência no trabalho de Hélio e Guilherme dos Anjos

Mais que apenas uma dupla de técnicos, Hélio e Guilherme dos Anjos tinham grande respaldo do presidente Bruno Becker para comandar o futebol do clube. Apesar da convicção, o desempenho e os resultados dentro de campo elevaram a pressão sobre a comissão técnica.

Mesmo com poucas respostas nas atuações e desgaste cada vez maior com o elenco, os treinadores foram mantidos no cargo até a 29ª rodada. A saída de Hélio e Guilherme dos Anjos só foi concretizada após mais um desempenho apático do time, que culminou em uma derrota por 3 a 0 para o Cuiabá.

Gestão do elenco com falhas

A gestão do elenco alvirrubro foi outro ponto central na falta de resultados na temporada. Problemas internos viraram rotina no clube ainda com a antiga comissão técnica. A saída de Hélio e Guilherme, porém, tensionou ainda mais o ambiente devido à falta de figuras de comando.

Os atrasos salariais e a falta de um executivo para realizar a interlocução entre as partes fizeram o grupo de atletas entrar em rota de colisão com a diretoria e deixaram o ambiente ainda mais tensionado.