Conselho Deliberativo do Sport debate antecipação de receitas e pedido para adiantar eleições

Reunião ordinária terá cinco temas na pauta, com destaque para a solicitação da gestão rubro-negra envolvendo recursos da LFU e a proposta da chapa 'Pelo Sport Todos' de antecipar o pleito presidencial

Ilha do Retiro, casa de todo rubro-negro (Rafael Vieira/DP)

O Conselho Deliberativo do Sport terá uma reunião ordinária nesta terça-feira (10), com cinco temas previstos na pauta. Entre os assuntos que serão analisados pelos conselheiros, estão o pedido de autorização para antecipação de receitas junto à Liga Forte União (LFU) e a possibilidade de antecipar as eleições presidenciais, atualmente marcadas para o dia 12 de dezembro.



A reunião será realizada presencialmente, com primeira convocação às 19h e segunda convocação às 19h30, conforme edital divulgado pelo Conselho Deliberativo nesta segunda-feira (9).

No primeiro caso, a solicitação partiu da Presidência Executiva, que busca autorização para antecipar receitas do Sport referentes a 2027 junto à LFU. A movimentação ocorre em meio ao cenário financeiro delicado enfrentado pelo clube, que já recorreu a uma operação semelhante anteriormente.

O Rubro-Negro contratou um empréstimo de R$ 2 milhões, oferecendo como garantia receitas da LFU provisionadas até o final de 2026. Agora, a nova solicitação envolve recursos previstos para a próxima temporada, o que coloca em discussão a utilização antecipada de valores que seriam recebidos pelo clube futuramente.

O segundo tema de destaque envolve o calendário eleitoral. A chapa "Pelo Sport Todos", encabeçada por Paulo Bivar, formalizou, na manhã desta segunda-feira (9), um pedido para antecipar as eleições do clube, inicialmente previstas para 12 de dezembro. O documento foi encaminhado às presidências do Executivo, do Conselho Deliberativo e da Comissão Eleitoral.

Antecipação das eleições no Sport

A proposta apresentada pela chapa Pelo Sport Todos reúne quatro argumentos para justificar a mudança no calendário eleitoral. Entre eles estão o fim das chances matemáticas de acesso do Sport à Série A, o início antecipado das competições em 2027 e o encerramento, ao final de novembro, dos contratos de jogadores que integram o atual elenco rubro-negro.

O grupo também argumenta que a antecipação permitiria à futura administração começar o planejamento da próxima temporada com maior antecedência, especialmente nas decisões relacionadas ao departamento de futebol e à implantação de um novo modelo de gestão.

Além de solicitar uma manifestação da Comissão Eleitoral sobre a viabilidade da mudança e os possíveis ajustes necessários, a chapa pediu que a proposta fosse submetida à apreciação do Conselho Deliberativo já na reunião desta terça-feira (10).

Caso o pedido seja aprovado, caberá à Presidência Executiva, após ouvir a Comissão Eleitoral, realizar as adequações necessárias na portaria e no calendário eleitoral, com a publicação de um aditamento ao edital.

Outros assuntos na pauta

Além dos dois temas de maior repercussão, a reunião do Conselho Deliberativo também prevê a apresentação do relatório mensal da Presidência Executiva, com informações sobre as principais ocorrências administrativas, financeiras e esportivas referentes a outubro de 2026.

Os conselheiros também participarão de uma etapa de contribuições, dúvidas, questionamentos e sugestões sobre a minuta de proposta elaborada pela Comissão Especial para o Regimento Interno do Conselho de Administração. Essa discussão terá caráter não vinculante.

Por fim, está prevista a apresentação da proposta de reforma do Regimento Interno do próprio Conselho Deliberativo, também elaborada por uma Comissão Especial.