Sem acesso na Série B, Sport tem futuro de Mariano Soso como uma das questões para 2027

Com contrato até o fim de novembro, treinador argentino não tem permanência garantida para a próxima temporada

Mariano Soso, técnico do Sport (Rafael Vieira/DP Foto)

O Sport, com a possibilidade de vaga na playoffs da Série B matematicamente descartada, terá apenas o compromisso diante do Goiás, no próximo sábado (14), na Ilha do Retiro, para cumprir tabela e encerrar sua participação na competição. Enquanto isso, o planejamento para a próxima temporada começa a ganhar espaço nos bastidores rubro-negros, e uma das principais questões envolve a permanência de Mariano Soso no comando técnico.

Contratado em setembro para substituir Gilmar Dal Pozzo, o treinador argentino voltou à Ilha do Retiro para sua segunda passagem pelo clube, pouco mais de dois anos após a primeira experiência. A chegada de Soso teve participação direta do atual presidente rubro-negro, Matheus Souto Maior, que esteve à frente das tratativas para acertar o retorno do comandante.

Apesar disso, a continuidade do técnico para 2027 ainda não está definida. O contrato de Mariano Soso com o Sport tem validade até 30 de novembro de 2026, sem vínculo garantido para a próxima temporada. O acordo firmado entre as partes previa uma cláusula de renovação automática em caso de acesso à Série A do Campeonato Brasileiro, objetivo que não será alcançado pelo clube nesta edição.

Dessa forma, com o encerramento da participação rubro-negra na Série B, a situação contratual do argentino deverá entrar em pauta no planejamento para 2027. Até o momento, não há uma definição sobre a permanência do treinador, que depende também das movimentações políticas no clube, que passará por eleições em dezembro.

@CentralDaIlha_ Soso foi o que proporcionalmente deu mais desempenho. Se for pra trazer outro técnico de série B eu prefiro que não traga, só quero que troque se for treinador de série A. https://t.co/Nq5MOl4tdH — Gustavo WL #SportSAFjá ?????? (@GustavoWL_) November 7, 2026





Torcida divide opiniões sobre permanência

A possibilidade de continuidade de Mariano Soso também movimenta o debate entre os torcedores rubro-negros. Com o fim da disputa pelo acesso, parte da torcida já direciona as atenções para a montagem do elenco e a definição do comando técnico para 2027.

Nesse cenário, a permanência do argentino divide opiniões, com manifestações favoráveis e contrárias à continuidade do trabalho.

@CentralDaIlha_ Para mim, não ficaria. Ele tem muitos problemas com a defesa, Sport joga espaçado, não treina compactação. Além disso, é pessimo montando elenco. — Sport Recife (@SportCR_1905) November 7, 2026





A avaliação sobre o treinador passa a ser um dos pontos em discussão para a próxima temporada, especialmente diante da necessidade de o Sport reorganizar o departamento de futebol e estabelecer um planejamento para voltar a brigar pelo acesso à elite nacional.

@CentralDaIlha_ Por mim, fica! Foram 4 técnicos ao longo do ano. Esse elenco aí não foi ele que montou… Pegou a bomba dos outros… E foi o menos ruim que teve… Ele sabe o que é ser Sport, ele gosta do clube, tem competência e capacidade de montar um time competitivo pro ano que vem! — Eu (@felipe_rfv) November 7, 2026





Números de Soso na segunda passagem

Dentro de campo, Mariano Soso soma cinco vitórias, dois empates e três derrotas em dez partidas à frente do Sport nesta segunda passagem.

O aproveitamento do treinador é de 56,7%, considerando os resultados até a penúltima rodada da Série B.