Sem chances de acesso, Sport entra em período de articulações para eleições

Grupos de Paulo Bivar e Luciano Bivar começam a definir suas chapas para o pleito de dezembro

Paulo Bivar e Luciano Bivar (Rafael Vieira/DP Foto, Jefferson Rudy/Agência Senado)

Com a possibilidade de disputar os playoffs de acesso à Série A matematicamente descartada, o Sport passa a concentrar suas atenções no planejamento para 2027. Fora da disputa pelo acesso, o clube entra em um período de movimentação política, com grupos de oposição e integrantes da atual gestão se articulando para a eleição que definirá os novos dirigentes rubro-negros para o triênio 2027-2029.

As articulações começam a ganhar forma. Dois grupos já apresentam nomes para a composição de suas chapas. O pleito está marcado para o dia 12 de dezembro, na sede social do clube, na Ilha do Retiro, conforme edital publicado pela Presidência Executiva.

Grupos de Paulo Bivar e Luciano Bivar

O grupo liderado por Paulo Bivar, que terá Leonardo Vasconcelos como candidato a vice-presidente executivo, definiu a formação de sua chapa. A movimentação conta com o apoio de Gustavo Dubeux e de seu grupo político.

Entre os nomes apresentados estão Augusto Caldas e Branquinho. Paulo Bivar, filho do ex-presidente Milton Bivar, foi candidato na última eleição do clube. Branquinho também participou do pleito anterior e agora está indicado para disputar a presidência do Conselho Deliberativo, tendo Marcos Cabral como candidato a vice-presidente do órgão.

Augusto Caldas, por sua vez, deverá integrar o Conselho de Administração (CA), com atuação mais direcionada ao departamento de futebol.

Outro nome que confirmou a intenção de disputar a presidência executiva é Luciano Bivar, representando o movimento Leões Pela Mudança. A chapa terá Isaac Vasconcelos como candidato a vice-presidente. Isaac foi diretor de Patrimônio durante a atual gestão rubro-negra.

A frente ainda trabalha na formação de sua chapa. Alguns nomes, no entanto, já estão definidos. Gustavo Oiticica está confirmado como candidato à presidência do Conselho Deliberativo.

A composição completa do grupo ainda não foi apresentada, e as articulações devem avançar nas próximas semanas, à medida que o processo eleitoral se aproxima.

Eleição será em 12 de dezembro

O Sport oficializou, há cerca de três semanas, a convocação dos associados para a Assembleia Geral Ordinária que definirá a nova diretoria executiva e os integrantes dos conselhos do clube para o triênio 2027-2029.

De acordo com o edital, a votação será realizada no dia 12 de dezembro, das 8h às 18h, na sede social rubro-negra, na Ilha do Retiro. A primeira convocação da assembleia está prevista para as 7h30, enquanto a segunda ocorrerá às 7h45.