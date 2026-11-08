Sport pode terminar Série B 2026 com sua pior campanha na era dos pontos corridos

Caso o Goiás vença a Ponte Preta neste domingo (8), Rubro-Negro não poderá terminar a competição acima do oitavo lugar

Juan Alano, meio-campista do Sport (Rafael Vieira/DP Foto)

O Sport está próximo de registrar sua pior campanha na história da Série B do Campeonato Brasileiro desde a adoção do formato de pontos corridos, em 2006. Caso o Goiás, que ainda briga por acesso, vença a lanterna e já rebaixada Ponte Preta neste domingo (8), o Leão só poderá encerrar a competição na oitava posição.

Atualmente na nona colocação, o Rubro-Negro soma 55 pontos, enquanto os goianos, na sétima, podem ir a 58, com três vitórias a mais.

O cenário representaria o pior desempenho do Sport na competição dentro do atual modelo de disputa. Os rubro-negros deram adeus ao sonho de uma vaga nos playoffs após perderem para o Operário por 3 a 2, na sexta (6), em Ponta Grossa, e também verem o CRB bater o rival Náutico por 3 a 0, nos Aflitos, neste sábado (7).

Até então, as piores participações do clube leonino na era dos pontos corridos haviam acontecido nas temporadas de 2022 e 2023, quando terminou ambas na sétima colocação. Na primeira ocasião, o Leão somou 56 pontos, enquanto, em 2023, alcançou 63 pontos.

Histórico na Série B

Considerando toda a trajetória do Sport na segunda divisão nacional, as piores campanhas aconteceram antes da implementação do sistema de pontos corridos. Em 2004, o Leão terminou na 17ª colocação, enquanto, no ano seguinte, ficou em 16º lugar.

Último compromisso

O Sport ainda tem um compromisso pela 38ª e última rodada da Série B de 2026. O Leão recebe o Goiás no próximo sábado (14), na Ilha do Retiro, em duelo que marcará o encerramento da participação rubro-negra na temporada.