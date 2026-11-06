Operário-PR x Sport: onde assistir, horário e escalações pela 37ª rodada da Série B

Leão precisa dos três pontos em Ponta Grossa para manter vivo o sonho de chegar à zona de playoffs

Barletta, atacante do Sport (Rafael Vieira/DP Foto)

Depois de apenas empatar com o Botafogo-SP, fora de casa, o Sport volta a campo nesta sexta-feira (6), às 19h30, diante do Operário-PR, no estádio Germano Krüger, em Ponta Grossa, pela 37ª e penúltima rodada da Série B.



A margem de erro do Leão ficou ainda menor na reta final. Com a disputa pelo G6 cada vez mais apertada, o Rubro-Negro precisa vencer para manter vivas as chances de conquistar a última vaga nos playoffs de acesso.



O resultado da rodada anterior aumentou a pressão sobre o time pernambucano. Com 55 pontos, o Sport está empatado com CRB, Goiás e Atlético-GO, mas ocupa a oitava colocação, fora da zona de classificação.

SPORT

O confronto em Ponta Grossa ganha, portanto, caráter decisivo. Uma vitória permitirá ao Sport chegar aos 58 pontos e levar a disputa para a última rodada, quando receberá justamente o Goiás, na Ilha do Retiro.

O Leão terá mudanças na comissão técnica à beira do gramado. O treinador Mariano Soso recebeu o terceiro cartão amarelo e cumprirá suspensão automática, ficando impedido de comandar a equipe no Paraná. Sued Lima, técnico da casa, auxiliado por Diego Bujan e Daniel Morales, será o responsável pelo time durante a partida.

Dentro de campo, o time também terá uma baixa importante. O volante Willian Oliveira sofreu uma rotura da fáscia plantar do pé direito no confronto com o Botafogo-SP e não estará à disposição. Zé Gabriel e Biel Fonseca disputam a vaga no meio-campo, com Biel aparecendo como opção para assumir a posição.

Além da importância na tabela, o duelo representa uma oportunidade para o Sport encerrar um tabu histórico. Em quatro partidas disputadas fora de casa contra o Operário-PR, o Leão soma três derrotas e um empate, sem nunca ter vencido o adversário no Paraná.

“A expectativa é muito boa. Sabemos do nosso objetivo, sabemos do que temos que fazer. Tivemos uma ótima sessão de treino essa semana para a gente poder desfrutar dentro do campo, buscar o nosso objetivo, que é os três pontos”, afirmou o volante Patrick de Paula.

OPERÁRIO-PR



Do outro lado, o Operário-PR chega ao confronto em um momento de instabilidade. O Fantasma ocupa a 11ª colocação, com 51 pontos, quatro a menos que o CRB, primeiro integrante do G6. Embora ainda tenha chances matemáticas de classificação, a possibilidade de alcançar a zona de playoffs é pequena.

A equipe paranaense, no entanto, deve utilizar força máxima diante do Sport, mantendo a tentativa de buscar uma classificação improvável. O momento recente, porém, não é favorável. O Operário acumula quatro derrotas e um empate nos últimos cinco jogos pela Série B.

Para o duelo, o técnico Alberto Valentim não poderá contar com o zagueiro Miranda e o volante Vinícius Diniz, ambos suspensos pelo acúmulo de cartões amarelos.

FICHA DA PARTIDA



OPERÁRIO-PR: Elias Curzel; Mikael Doka, José Cuenzú, Joseph e Gabriel Feliciano; Índio, Maguinho e Brenno Pereira; Moraes Jr., Dudu Mosconi e Caio Dantas. Técnico: Alberto Valentim.

SPORT: Thiago Couto; Claudinho, Marcelo Benevenuto, Habraão e Raí Lopes; Biel Fonseca, Fernando Sobral e Patrick de Paula; Diego Hernández, Barletta e Perotti. Técnico: Mariano Soso.

Local: Estádio Germano Krüger, em Ponta Grossa

Horário: 19h30

Competição: Campeonato Brasileiro da Série B

Árbitro: Savio Pereira Sampaio (DF)

Assistentes: Lehi Sousa Silva (DF) e Carlos Eduardo Ribeiro Santos (MT)

Quarto Árbitro: Cristian Emanuel Rocha Lima (PR)

VAR: Alexandre Vargas Tavares de Jesus (RJ)

Transmissão: Disney+ (streaming), SportyNet (YouTube), X Sports (TV aberta)