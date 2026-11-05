CEO do Sport, Felipe Ximenes fala sobre o caso de Sérgio Oliveira

Felipe Ximenes, CEO do Sport, e o meio-campista Sérgio Oliveira (Sandy James/DP Foto e Rafael Vieira/FPF)

A situação de Sérgio Oliveira segue em acompanhamento pelo Sport. Em entrevista ao podcast Futebol Diario nesta quinta-feira (5), o CEO rubro-negro, Felipe Ximenes, comentou o caso do meio-campista português e classificou o assunto como delicado, principalmente pelo impacto financeiro envolvido.

Uma das principais contratações do Leão para a temporada passada, Sérgio Oliveira não conseguiu corresponder às expectativas durante sua passagem pela Ilha do Retiro.

Segundo o dirigente, não há, até o momento, nenhuma ação ou movimentação do jogador contra o clube. Ximenes também explicou que o Sport não tomou a iniciativa de buscar um acordo inicial, em razão dos valores relacionados ao vínculo contratual.

“É uma situação bastante delicada a do Sérgio. A gente não tem nenhuma ação do jogador contra o clube, nenhum movimento em relação ao clube e, devido a ser um contrato muito grande, impacto financeiro muito alto, o clube também não tomou a iniciativa de buscar um acerto inicial. Então, a gente está tratando isso e acompanhando diariamente. Jurídico e executivo... está quietinho”, declarou.

O vínculo do meio-campista tinha validade até o fim de 2025, mas previa a possibilidade de extensão para 2026, caso o atleta manifestasse interesse. Em dezembro do ano passado, antes das eleições do clube, Sérgio Oliveira comunicou o desejo de permanecer no Sport.

A continuidade, porém, tornou-se financeiramente inviável. Com vencimentos estimados em R$ 800 mil mensais e diante da crise financeira enfrentada pelo clube, a manutenção do jogador não estava nos planos para a temporada. Além disso, o português não se reapresentou na data solicitada pelo Sport.