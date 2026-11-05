CEO do Sport abre o jogo sobre situação financeira do clube: "muito desafiadora"

O CEO do Sport, Felipe Ximenes, foi convidado do Podcast Futebol Diario e falou sobre o panorama das contas do clube

Em entrevista ao Podcast Futebol Diario, o CEO do Sport, Felipe Ximenes, detalhou os desafios financeiros do clube. (Foto: Sandy James/DP Foto)

O CEO do Sport, Felipe Ximenes, abriu o jogo sobre a situação financeira do clube. Em entrevista concedida ao Podcast Futebol Diario, do Diario de Pernambuco, nesta quinta-feira (5), Ximenes falou sobre o ano de 2026, heranças deixadas pela gestão anterior de Yuri Romão e perspectivas para 2027.

No Leão da Ilha desde dezembro de 2025, quando Matheus Souto Maior foi eleito presidente, o CEO fez parte da transição do clube na Série B. Perguntado pela bancada sobre como estava a saúde financeira do Rubro-Negro, Ximenes revelou o prognóstico encontrado pela gestão de Matheus.

"A gente encontrou uma situação financeira muito desafiadora no clube desde o primeiro dia. Estamos conciliando a contabilidade com o financeiro do clube, e eu te garanto hoje que o Sport sabe exatamente o que deve, quanto deve e para quem deve", explicou o CEO. "Para saber como pagar, você primeiro tem que saber o que deve. A gente antecipou a vinda da auditoria para agora, para novembro, para já apresentar e corrigir algumas ressalvas", completou.

Com o rebaixamento da Série A em 2025, mesmo fazendo altos investimentos, o Sport tem uma 'folha paralela' com jogadores que deixaram o clube após a queda, mas que ainda têm valores altos para receber do Leão. Um destes casos é o do meia Sérgio Oliveira, que chegou ao Recife como promessa de liderar o time do Sport, mas o desempenho ficou abaixo do esperado.

"Não teve nenhuma ação do jogador contra o clube, mas é uma situação bastante delicada por ser um contrato muito grande, de valor muito alto. O clube não tomou a iniciativa de buscar um acerto inicial. Os clubes de futebol precisam mudar essa prática de fazer acordo e não cumprir, porque isso acaba virando uma bola de neve", disse Ximenes. "Apesar de não existir nenhum movimento de Sérgio ainda, estamos acompanhando a situação diariamente", afirmou.

Olhando para o futuro, segundo o CEO, a gestão feita pelo atual presidente deve deixar o Sport com a situação de caixa muito mais estável.

"Vamos entregar um clube mais organizado e com um diagnóstico econômico e financeiro muito bem feito, mas que, sem a menor dúvida, a situação financeira do Sport não melhorou em nada desde o final do ano passado", declarou.

O diagnóstico é reflexo dos números do balanço de 2025. Apesar de ter alcançado uma receita total de R$ 269,5 milhões, o Rubro-Negro encerrou o exercício com um déficit de R$ 112,4 milhões, de acordo com dados divulgados pelo Sport.





Com menor receita em relação a 2025 devido ao rebaixamento, Felipe enxerga com bons olhos o ano financeiro atravessado pelo Sport.

"A gente tem mantido a duras penas todos os salários em dia, tanto de funcionários quanto de atletas. Eu acho que só o fato de a gente ter conseguido atravessar o ano de 2026. Eu acho que já é um ponto de avanço", ressaltou. "A folha que a gente começou o ano, que já era 65% menor que a do ano passado, está terminando 15% menor do que estava previsto no orçamento", avaliou.

CONFIRA A ENTREVISTA COMPLETA COM FELIPE XIMENES, CEO DO SPORT

O programa completo está disponível no canal do Diario de Pernambuco no YouTube. Assista ao vivo, de segunda a sexta-feira, às 10h.

Para Ximenes, também é importante o trabalho feito para entenderum o quadro econômico do Sport.

"O Sport não deixou nada para baixo do tapete. Nós entregamos o raio-X real do clube. A gente tem que parar de colocar a sujeira para baixo do tapete e mostrar a realidade dos clubes em que a gente trabalha", defendeu.