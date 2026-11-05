Sport: Torcedor Nota 10 chega ao município de Barra de Guabiraba

O evento ocorreu na EREM Leobaldo Soares da Silva, marcando o início da programação com a recepção aos estudantes, presença do mascote, sorteio de brindes e muita festa com a garotada

Programa Torcedor Nota 10 no município de Barra de Guabiraba (Igor Cysneiros / SCR)

Seguindo com o sucesso do Programa Torcedor Nota 10, iniciativa que busca oportunizar a inclusão social, incentivar a prática esportiva e aproximar estudantes da rede pública do ambiente rubro-negro, o Sport levou a ação para Barra de Guabiraba, no Agreste de Pernambuco, na tarde desta quarta-feira (4). O evento ocorreu na EREM Leobaldo Soares da Silva, marcando o início da programação com a recepção aos estudantes, presença do mascote, sorteio de brindes e muita festa com a garotada.

A ação contou com as presenças dos zagueiros Baraka e Patrick, que interagiram com os estudantes, além da diretora de inclusão do Sport, Vanessa Lima, do diretor executivo de comunicação do clube e coordenador do programa, Diego Pérez, do diretor de operação de jogos, Thyago Moura, de autoridades municipais e representantes da escola.

O segundo momento, um momento muito especial e esperado da programação, foi a ida ao Estádio Municipal O Aprijão. No gramado, a atmosfera foi de pura festa: os atletas entraram em campo com os estudantes para bater bola, distribuir autógrafos, tirar fotos e fazer brincadeiras. A tarde no gramado transformou-se em uma grande celebração, marcada pela troca genuína de carinho entre a garotada e os defensores rubro-negros.

Para o coordenador do Torcedor Nota 10, Diego Pérez, a expansão do programa para o interior reforça a missão social e institucional do clube:

“O Torcedor Nota 10 é um programa pioneiro em todo o Brasil e vai muito além do futebol. Ir para o interior, levar o Sport para o interior de Pernambuco e depois poder levá-los à Ilha do Retiro, é tudo isso: oportunizar, incluir, gerar transformações e realidade, e trazer felicidade.”

A diretora de inclusão do Sport, Vanessa Lima, destacou o impacto do projeto no ambiente escolar:

“Proporcionar esse contato direto dos alunos com o clube e seus atletas é fundamental. O esporte tem um poder gigante de acolhimento e inspiração, e ver o brilho nos olhos dessas crianças ao vivenciarem esse momento reforça o compromisso da nossa gestão com a inclusão.”

Representando o município, a secretária de educação, Eterilda Borba, comemorou a chegada da iniciativa à cidade:

“Receber uma ação deste porte na nossa cidade é um motivo de grande alegria. O programa une a educação ao esporte, motivando nossos alunos e criando memórias que eles levarão para toda a vida.”

No evento, o zagueiro Baraka ressaltou a emoção de sentir o carinho do torcedor no interior:

“É uma emoção gigante receber todo esse carinho e ver de perto a paixão desses garotos pelo Sport. Passar essa tarde brincando com eles, assinando as camisas e sentindo essa recepção calorosa renova as nossas energias e nos motiva muito dentro de campo.”

Já o zagueiro Patrick reforçou a representatividade do Leão para a garotada:

“Estar aqui hoje nos faz lembrar de onde viemos e de como o futebol tem o poder de realizar sonhos. O Sport é gigante e ter esse contato direto com a torcida jovem do interior é especial demais.”

A vivência no Aprijão marcou a vida das estudantes. Maria Natália, de 14 anos, celebrou a oportunidade e já projeta o próximo passo:

“Foi muito especial receber os jogadores aqui, poder brincar no campo e conseguir meu autógrafo. Eu nunca fui ao estádio e estou muito ansiosa para conhecer a Ilha do Retiro pela primeira vez”, contou.

A emoção também tomou conta de Maria Heloísa, de 12 anos, que dividiu o gramado do Estádio O Aprijão com os defensores e não escondeu a alegria ao falar sobre a vivência e seus planos para o futuro:

“Sempre tive o sonho de conhecer os atletas do Sport de perto. Jogar bola com eles hoje e sentir essa atenção toda foi emocionante e inesquecível. Além de torcer pelo clube, o meu grande sonho é me tornar uma jogadora de futebol profissional”, falou a estudante.

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