Sport consulta CBF por mudança de horários da 37ª rodada da Série B

Leão quer que os quatro clubes que disputam a última vaga no G-6 entrem em campo em igualdade de condições; equipes estão empatadas com 55 pontos

Equipe do Sport em jogo da Série B (Rainier Moura / SCR)

O Sport consultou a Confederação Brasileira de Futebol (CBF) sobre a possibilidade de alterar os horários dos jogos da 37ª rodada da Série B.

O objetivo do clube rubro-negro é garantir que os quatro concorrentes à última vaga no G-6 (Sport, CRB, Goiás e Atlético-GO) disputem seus compromissos em igualdade de condições, sem conhecer previamente os resultados dos adversários diretos.

A informação, antecipada pelo NE45, foi confirmada pela reportagem do Diario de Pernambuco.

Os quatro times estão empatados com 55 pontos e disputam a sexta colocação, que garante presença nos playoffs de acesso à Série A. Uma das preocupações do Leão é que a classificação seja definida por critérios de desempate, como o saldo de gols.

Para o Sport, diante do cenário, entrar em campo depois dos concorrentes poderia representar uma vantagem esportiva para quem já soubesse os resultados anteriores.

Jogos estão distribuídos entre sexta-feira (6) e domingo (8)

Pela tabela atual, o Sport será o primeiro dos quatro concorrentes a jogar. O Leão enfrenta o Operário-PR nesta sexta-feira (6), às 19h30, em Ponta Grossa. No sábado (7), às 21h30, o CRB encara o Náutico, nos Aflitos.

Os dois clubes goianos entram em campo apenas no domingo. O Atlético-GO enfrenta o Athletic, às 16h, no Antônio Accioly, enquanto o Goiás recebe a Ponte Preta, às 19h15.

A distribuição dos confrontos em diferentes dias e horários é o principal obstáculo para o pedido do Sport, especialmente porque os jogos são transmitidos por canais diferentes. A mudança dependeria de uma reorganização da grade de programação da competição.

Última rodada terá jogos simultâneos

Na 38ª e última rodada, o regulamento da Série B prevê que os jogos sejam disputados simultaneamente, justamente para preservar o equilíbrio esportivo na definição das vagas e do rebaixamento.