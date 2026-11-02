Sport tenta quebrar tabu contra o Operário-PR fora de casa para seguir sonhando com o G-6 da Série B

Leão nunca venceu o Fantasma como visitante; em quatro confrontos disputados, foram três derrotas e um empate

Sport empatou com o Operário em casa (Paulo Paiva/Sport)

O Sport terá um desafio histórico pela frente na penúltima rodada da Série B do Campeonato Brasileiro.

Na próxima sexta-feira (6), às 19h30, o Leão enfrenta o Operário-PR, no Estádio Germano Krüger, em Ponta Grossa, em busca de uma vitória para seguir sonhando com uma vaga no G-6 da competição.

Além da importância do resultado para as pretensões rubro-negras na reta final do campeonato, o confronto representa a oportunidade de encerrar um tabu. Ao longo da história, o Sport nunca venceu o Operário-PR atuando fora de casa.

Em quatro partidas disputadas com mando da equipe paranaense, o Leão acumula três derrotas e um empate.

Retrospecto negativo em Ponta Grossa

O primeiro encontro entre as equipes em Ponta Grossa aconteceu em 1990, pela Série B do Campeonato Brasileiro. Na ocasião, o Operário venceu por 2 a 1.

O mesmo placar se repetiu em outros dois confrontos, pelas edições de 2019 e 2024 da competição nacional. Em 2022, os times ficaram no empate por 0 a 0.

Confira os resultados dos jogos com mando do Operário-PR:

Operário-PR 2 x 1 Sport – Série B 2024

Operário-PR 0 x 0 Sport – Série B 2022

Operário-PR 2 x 1 Sport – Série B 2019

Operário-PR 2 x 1 Sport – Série B 1990

Considerando todos os confrontos entre os clubes, o retrospecto também é favorável aos paranaenses. Ao todo, foram nove partidas, com quatro vitórias do Operário, dois empates e duas vitórias do Sport.

No primeiro turno da Série B de 2026, as equipes empataram por 2 a 2, na Ilha do Retiro.

Momento das equipes na Série B

Apesar do retrospecto desfavorável como visitante, o Sport chega ao confronto com uma sequência recente superior à do adversário. Nas últimas cinco rodadas, o Leão conquistou duas vitórias, dois empates e sofreu uma derrota.

O Operário-PR, por sua vez, atravessa um momento negativo. A equipe paranaense soma quatro derrotas e um empate nos últimos cinco compromissos pela competição.

Sem mais riscos de rebaixamento e praticamente sem chances de alcançar o G-6, o Fantasma entra na penúltima rodada sem grandes objetivos na classificação.

Siga o canal do Esportes DP no WhatsApp e receba todas notícias do seu time na palma da mão