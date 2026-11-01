Soso avalia o que faltou ao Sport para vencer o Botafogo-SP e não esconde frustração

O treinador argentino lamentou o empate por 1 a 1 do último sábado (31), que dificultou a vida do Sport na briga por uma vaga no G6

Mariano Soso, técnico do Sport (Rainier Moura / Sport Club do Recife)

Lutando ponto a ponto por uma vaga no G6 da Série B, o Sport tropeçou no último sábado (31) e ficou apenas no empate por 1 a 1 com o Botafogo-SP, em Ribeirão Preto. Com o resultado, o clube rubro-negro chegou aos 55 pontos, mantendo-se na 7ª posição, mas podendo ser ultrapassado por Atlético-GO e Goiás no complemento da 36ª rodada.

Após o jogo, o técnico Mariano Soso avaliou a atuação da equipe e falou sobre o que faltou ao Leão da Ilha para vencer o duelo decisivo para as suas pretensões. O treinador argentino elogiou a entrega do elenco, mas lamentou a falta de sustentação nas jogadas de ataque.

“O time tinha o objetivo muito claro de alcançar uma boa vitória, mas um adversário complexo. Tivemos uma primeira metade de paridade com eles, acho que o time melhorou, mas não sustentamos comportamentos para ganhar o jogo. Temos que trabalhar. Ainda com possibilidade matematicamente, o time tem que sustentar e ser coerente com o propósito que tem”, avaliou Mariano Soso.

“Tivemos um jogo não com tanta precisão. No segundo tempo, acho o time melhorou o nível, mas não alcançou para fazer um bom jogo e ganhar. Urgência não, tem que ter mais vontade e tem que sustentar mais ações de ataque. Eles (elenco) vêm fazendo um esforço muito grande. Também, as cobranças e análises que fazemos são porta dentro”, concluiu.

O Sport volta a atuar fora de casa na 37ª rodada da Série B. O clube leonino visita o Operário-PR na próxima sexta-feira (6), no Germano Krüger. O Leão da Ilha encerra a sua participação recebendo o Goiás, no dia 14 de novembro.

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