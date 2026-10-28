Artilharia da Série B: veja quem briga pela liderança a três rodadas do fim

Com Mikael e Robson no topo, goleadores ganham importância na reta decisiva; Sport tem Barletta e Perotti entre os principais nomes

Artilheiros da Série B 2026 (Rafael Vieira/DP Foto, Léo Piva/Agência Botafogo, Raphael Teixeira/ACG, Francisco Cedrim/CRB, Ozzair jr. / Novorizontino)

A três rodadas do fim da Série B do Campeonato Brasileiro, a disputa pela artilharia ganha ainda mais peso.



Além da corrida individual pelos gols, os principais goleadores da competição podem ser determinantes para os objetivos de suas equipes nesta reta final, marcada pela briga pelo acesso e pela luta para escapar do rebaixamento.

Mikael, do CRB, e Robson, do Novorizontino, dividem a liderança, com 17 gols cada. Logo atrás aparece Boschilia, do Operário-PR, com 13, mesma marca de Chrystian Barletta, do Sport, e Gustavo Coutinho, do Atlético-GO. Perotti, também do Leão, soma 12 gols e segue próximo dos primeiros colocados.

SPORT

O Sport conta com dois representantes entre os dez principais goleadores da Série B. Chrystian Barletta soma 13 gols, enquanto Pedro Perotti tem 12.

Na sétima colocação, com 54 pontos, o Leão ainda busca uma vaga no G-6 e precisa aproveitar as três rodadas restantes para tentar alcançar o grupo de acesso.

Nesse cenário, a participação dos atacantes pode ser decisiva. Barletta e Perotti têm a oportunidade de ampliar suas marcas individuais, mas, sobretudo, de contribuir diretamente para a pontuação do Sport. O camisa 30 decidiu contra o Criciúma, mas o centroavante leonino precisa retomar a fase artilheira.

MIKAEL E ROBSON LÍDERES

Na liderança da artilharia, Mikael e Robson chegam à reta final com 17 gols cada. O atacante do CRB tem papel importante na campanha da equipe alagoana, que ocupa a sexta colocação, com 55 pontos, justamente a última posição do G-6.

A proximidade do Sport, que tem 54 pontos, aumenta a relevância dos gols de Mikael para os objetivos do CRB. Além de buscar a artilharia isolada, o centroavante pode ajudar a equipe a defender sua posição na zona de acesso nas últimas rodadas.

Robson, por sua vez, lidera a disputa defendendo o Novorizontino. Com 64 pontos, o clube paulista ocupa a primeira colocação e está bem posicionado na briga pelo acesso direto.

O atacante tenta manter o ritmo para terminar a competição como principal goleador, enquanto seus gols podem contribuir para a equipe sustentar a liderança. Outro grande nome do Novorizontino na Série B é o meia Rômulo, que soma 12 gols na competição, entre os artilheiros, e dez assistências.

COUTINHO É PROTAGONISTA NO ATLÉTICO-GO

Outro nome que merece atenção do torcedor rubro-negro é Gustavo Coutinho. O atacante, que pertence ao Sport e está emprestado ao Atlético-GO, soma 13 gols na Série B e aparece entre os principais artilheiros do campeonato.

O jogador construiu uma relação de altos e baixos com a torcida na Ilha do Retiro, alternando momentos de protagonismo e atuações que geraram críticas. No Atlético-GO, porém, tem sido uma peça importante, com gols e boas atuações que ajudam a equipe na campanha.

O Dragão ocupa a oitava colocação, com 54 pontos, a mesma pontuação do Sport. A equipe goiana ainda disputa uma vaga no G-6 e pode se beneficiar diretamente do desempenho de Coutinho nas três rodadas finais.

MORELLI É O PRÓXIMO ADVERSÁRIO DO SPORT

A lista de artilheiros ainda traz Everton Morelli, volante do Botafogo-SP, com dez gols. O jogador será um dos nomes que o Sport precisará observar no próximo compromisso.

As equipes se enfrentam neste sábado (31), em Ribeirão Preto, em um duelo importante para as pretensões rubro-negras. O Botafogo-SP chega embalado por quatro vitórias consecutivas e tenta consolidar sua recuperação na competição.

Embora atue no meio-campo, Morelli aparece entre os dez principais goleadores da Série B. Para o Sport, conter as chegadas do volante e reduzir os espaços para finalizações será mais um desafio em uma partida que exige atenção redobrada.

BRUNO SANTOS E KADU SOUSA



A relação dos dez primeiros também inclui Bruno Santos, com 11 gols, e Kadu Sousa, do Goiás, que tem a mesma marca. Bruno Santos, porém, não defende mais o Londrina. O jogador deixou o clube em julho e se transferiu para o Mirassol.

Pelo Tubarão, foram 16 partidas na Série B e 11 gols marcados. Mesmo fora da equipe paranaense, o atacante permanece entre os nomes que aparecem na lista de artilheiros da competição.

Veja os dez principais artilheiros da Série B

Mikael (CRB) — 17 gols

Robson (Novorizontino) — 17 gols

Boschilia (Operário-PR) — 13 gols

Chrystian Barletta (Sport) — 13 gols

Gustavo Coutinho (Atlético-GO) — 13 gols

Perotti (Sport) — 12 gols

Rômulo (Novorizontino) — 12 gols

Bruno Santos (ex-Londrina, atualmente no Mirassol) — 11 gols

Kadu Sousa (Goiás) — 11 gols

Everton Morelli (Botafogo-SP) — 10 gols