Na reta final da Série B, Claudinho pede foco total do Sport na busca pelo acesso

Claudinho, lateral-direito do Sport (Paulo Paiva/SCR)

Com três rodadas para o fim da temporada da Série B, o Sport segue mais do que na briga por uma vaga nos playoffs de acesso para a elite do Brasileirão. O Leão está na 7ª colocação, com 54 pontos, apenas um atrás do CRB, que abre o G6 com 55. Por isso, o Rubro-Negro não tem alternativa a não ser conquistar bons resultados nos três desafios restantes.

Uma das peças principais do time de Mariano Soso, o lateral-direito Claudinho sabe da missão que a equipe tem pela frente nesta fase decisiva da Série B. Para o defensor, a pressão desse momento de reta final é, acima de tudo, um combustível para que o Sport consiga atingir o objetivo de voltar à elite.

"A gente sabe o tamanho do peso e da responsabilidade de vestir a camisa do Sport, especialmente em um momento como esse. O torcedor pode ter certeza de que o nosso grupo está 100% focado, vivendo cada jogo como se fosse o jogo da nossa vida e tenho certeza que faremos um grande trabalho nessas últimas três rodadas", declarou o lateral.

Claudinho também detalhou a importância de manter a tranquilidade e a resiliência, uma vez que o Sport terá dois dos três jogos finais como visitante (contra Botafogo-SP e Operário) antes de receber o Goiás, na Ilha do Retiro, na última rodada.

"Restam três jogos para buscar nossa classificação para o mata-mata e sabemos do nível de dificuldade. Temos dois jogos complicados fora de casa, mas que vamos dar o nosso máximo. Nosso time está preparado e com foco total para vencer essas partidas e conseguir a vaga no playoff", afirmou Claudinho.

O Sport entra em campo neste sábado, dia 31, para enfrentar o Botafogo-SP, em Ribeirão Preto, no Estádio Santa Cruz, às 16h.